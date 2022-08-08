Tetra Pak передаст свой бизнес в России компании местного менеджмента за €1 — «Интерфакс» Статьи редакции
Производитель упаковки объявил об уходе из России в конце июля.
- Единственным владельцем АО «Тетра Пак» будет ООО «Итон Инвестментс», пишет «Интерфакс» со ссылкой на два знакомых с ситуацией источника.
- По словам одного из них, сумма сделки составляет €1. Другой собеседник добавил, что сделка на финальном этапе, а работа над новым брендом начнётся после завершения всех формальностей.
- В самой компании не комментируют условия сделки.
- По данным «Контур.Фокуса», «Итон Инвестментс» создана в июле 2022 года. По 50% в юрлице принадлежат гендиректору «Тетра Пака» Александру Криволапову и Игорю Акимову, который возглавлял компанию в 2002-2014 годах, указывает издание.
- Tetra Pak объявила о передаче бизнеса в России местному менеджменту в конце июля 2022 года. Компания объяснила, что из-за «совокупного влияния экспортных ограничений в отношении России, которые привели к нарушениям в цепочках поставок», больше не может работать в стране.
- Новая компания продолжит производство упаковки на предприятии в Московской области. Выручка АО «Тетра Пак» за 2021 год составила 49,4 млрд рублей, чистая прибыль — 4,1 млрд рублей, следует из данных «Контур.Фокуса».
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4.1млрд. ₽ за 1€. Курс евро нынче укрепился)
На наших глазах творится колоссальный отжим собственности в пользу русских князьков, а мы тут хихи-хаха. Наплачемся еще, запомните этот коммент ))
Так идите митингуйте.
Чего в комментариях то караул поднимать))
С другой стороны если не дроп, то ведь просто найдут как отнять и на счетах все арестуют да штрафами как у гугла отбирать будут
Вот вообще ни какого палева. Реально такое прокатывает для запада?
Они же уходят не из-за санкций, а по собственному желанию.
Так судя по всему никто ни куда и не уходит. 🤷♂️
Бренды уходят, остаются активы.
Видел я эти активы,вместо мака очко и точка с просрочкой и булками которые птицы жрут на улице.Менеджеры то ушли кто котролил все,теперь делай что хочу.
В случае тетрапака из-за санкций. Теперь нужно мутить схемы для их обхода, вот они и «ушли», чтоб к ним вопросов не было
Я так понял из-за невозможности вести операционную деятельность.
Ну конкретно тетрапаку санкциями поломали поставки картона и красок, были новости про это. И к компании были бы вопросы, если бы она начала их через 3-е страны возить. А так это не мы, это независимая «многослойная упаковка и точка» мутит
Не уверен, Тетрапак уверен что новая команда сможет стабильно продолжить работу и отгрузки.
Чуть выше дополнил своё сообщение. Смысл в том что для продолжения деятельности нужны разные схемы, и компания не хочет, чтобы на западе по этому поводу к ней возникали вопросы. Поэтому они теперь не при делах.
Главное, чтобы заголовки были "X ушёл из России".
Деньги то терять никто не хочет
Вы думаете мотивация менеджмента уходящих компаний это какие-то заголовки? Может вы выдаёте желаемое за действительное?
Мотивация менеджмента уходящих компаний - это чтобы от них правительство отъ*балось и не мешало зарабатывать. Конец.
Не только правительства (и наше, и по ту сторону), но и упоротые активисты, составляющие списки компаний и объявляющие кенсел-джихад.
А до них до.бываются? Не уверен!!
Пепси кола и Бургер Кинг свободно продолжают работать.
Понятно, и эти переписали на дропа.
Дропы в шоколаде
Интересно чем Путин думал начиная войну,судя по уходу компаний жопой.
Блин, чувак, у кремлевских суицидников в головах все что угодно, но не такое мелочи, как какие-то там бизнесульки )) Они ж готовы уйти в небытие с гордо поднятой головой, чувак, а сколько уйдет вместе с ними - абсолютно несущественно.
Как говаривал один суицидник: "мы все попадем в рай, а они - просто сдохнут" ))
На грани безумия эта фраза,согласен.
Такие сделки вне подозрений у запада, все нормуль.
Ох, сколько % и комиссий ждёт ребят за хранение в валюте. Я бы подумал на их месте ещё разок