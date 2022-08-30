Торговля
Прохожий пёс_анон

Ozon открыл представительство в Турции Статьи редакции

Это первый офис компании за пределами СНГ.

  • Ozon Global (подразделение Ozon по работе с международными продавцами и заказу товаров из-за рубежа) открыла представительство в Стамбуле. Его возглавит Хазал Мараш, у которой более десяти лет опыта в ритейле и коммерции, отметили в Ozon. Согласно LinkedIn, до этого она руководила отделом продаж в турецком маркетплейсе Hepsiburada.
  • В Турции компания рассчитывает привлечь больше локальных продавцов на маркетплейс. В Ozon отметили, что спрос на товары турецких продавцов растёт: в первом полугодии 2022-го количество продавцов из Турции выросло в два раза год к году, оборот товаров из этой страны в Россию — в три раза.
  • Сейчас ритейлер собирает команду специалистов в Стамбуле, а осенью планирует приступить к активной работе. Также Ozon Global запустил партнёрскую доставку из Турции в Россию. Логистический сервис позволит снизить сроки доставки почти в два раза — от шести дней без сборки, добавили в компании.

Мы готовы предложить местным партнёрам свои логистические решения по доставке товаров из-за рубежа, организуем поддержку для продавцов и покупателей на турецком языке, чтобы убрать коммуникационные барьеры.

Для поддержки начинающих продавцов мы также запустим обучающие вебинары, на которых расскажем о специфике российского рынка и инструментах для масштабирования продаж.

Степан Гусамов, гендиректор Ozon Global
  • Сейчас ключевые направления Ozon Global — Китай, Турция, Казахстан, Беларусь, Индия, Корея, Израиль, Молдова и Таиланд. В 2021 году Ozon локализовал бизнес в Казахстане и Беларуси. Там ритейлер создаёт платформу маркетплейса и собственную логистическую инфраструктуру.

#новость #ozon

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11 комментариев
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 Nikolay Kenig

Ну а че, зачем нам российские поставщики.
Зачем помогать своим
Зачем заградительные пошлины как в нормальных странах
Просто запретите бизнес в рф и все.

Каждый день новости про "поддержку" российского бизнеса все интереснее

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Андрей Донской

Ребята развивают бизнес так, как они хотят. Если ты хочешь всегда помогать только российским поставщикам, открой свой бизнес и диктуй такие правила.

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Светлана

нам не нужны ни турки, ни их "бизнес". За турками стоит Великобритания. Это как Польшу в огород запустить.

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Андрей Донской

Если вам не нужен их бизнес, можете не пользоваться. Мне и миллионам других россиян он нужен. Лучший сервис в своем сегменте.

И я только рад, если они будут переходить на дополнительных поставщиков ради расширения ассортимента.

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John Doe

Запахло попоболью барыги. Теперь не получится покупать у Турков за копейки и делать наценку 500%? Турки теперь будут на прямую продавать.

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Светлана

вот именно, будем впаривать турецкое г...

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Npc

Классно же!

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Светлана

Это плохой знак.

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Светлана

У меня теперь Озон за турецкие штучки в игноре.

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Слегка Придурковатый

Трищ маёр, Озон открыл представительство в стране, входящей во вражеский блок НАТО. Ату его!

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Светлана

просто игнорируем вместе с товарами от турков. Да сами сдохнут.

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