Мы готовы предложить местным партнёрам свои логистические решения по доставке товаров из-за рубежа, организуем поддержку для продавцов и покупателей на турецком языке, чтобы убрать коммуникационные барьеры.

Для поддержки начинающих продавцов мы также запустим обучающие вебинары, на которых расскажем о специфике российского рынка и инструментах для масштабирования продаж.