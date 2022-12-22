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Wildberries в Беларуси на три месяца запретят продавать книги и другие печатные издания Статьи редакции

Компания вовремя не передала данные в госреестр издателей и распространителей печатных изданий.

  • Мининформ Беларуси с 27 декабря на три месяца приостановит деятельность ООО «ИМВБРБ» (юрлицо Wildberries) как распространителя печатных изданий.
  • В частности, компания нарушила «сроки обращения в Мининформ с уведомлением об изменении сведений, подлежащих включению в Государственный реестр издателей, изготовителей и распространителей печатных изданий», говорится в сообщении.
  • Как отмечает беларусское бизнес-издание Office Life, это означает, что маркетплейсу на три месяца запретят продавать книги, календари, комиксы и другие печатные издания.
  • До этого министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Беларуси в сентябре 2022 года выносило Wildberries предписание об отмене платы за возврат товаров — её убрали, но в декабре маркетплейс ввёл плату обратно, а МАРТ снова вынес предписание.

#новость #wildberries

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5 комментариев
Волоцкой Дмитрий

Просто нашли Оруэлла на вб, поэтому закрыли

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Сергей Я

Он не запрещен в Беларуси.

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Коммерческий Петя

Исты. А потом троцкого в библиотеке не взять.

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Сергей Я

Заголовок звучит так, будто батька там репрессии решил против WB устроить. А по факту просто WB не выполнили то, что должны были, и сели в лужу.

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Коммерческий Петя

по факту Wildberries в Беларуси на три месяца запретят продавать книги и другие печатные издания.
От восприятия факт не меняется.

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