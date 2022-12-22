Wildberries в Беларуси на три месяца запретят продавать книги и другие печатные издания Статьи редакции
Компания вовремя не передала данные в госреестр издателей и распространителей печатных изданий.
- Мининформ Беларуси с 27 декабря на три месяца приостановит деятельность ООО «ИМВБРБ» (юрлицо Wildberries) как распространителя печатных изданий.
- В частности, компания нарушила «сроки обращения в Мининформ с уведомлением об изменении сведений, подлежащих включению в Государственный реестр издателей, изготовителей и распространителей печатных изданий», говорится в сообщении.
- Как отмечает беларусское бизнес-издание Office Life, это означает, что маркетплейсу на три месяца запретят продавать книги, календари, комиксы и другие печатные издания.
- До этого министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Беларуси в сентябре 2022 года выносило Wildberries предписание об отмене платы за возврат товаров — её убрали, но в декабре маркетплейс ввёл плату обратно, а МАРТ снова вынес предписание.
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Просто нашли Оруэлла на вб, поэтому закрыли
Он не запрещен в Беларуси.
Исты. А потом троцкого в библиотеке не взять.
Заголовок звучит так, будто батька там репрессии решил против WB устроить. А по факту просто WB не выполнили то, что должны были, и сели в лужу.
по факту Wildberries в Беларуси на три месяца запретят продавать книги и другие печатные издания.
От восприятия факт не меняется.