Сервис «Точка Маркетплейсы» добавил автоматический перенос карточек товаров в сообщества «ВКонтакте» с других площадок Статьи редакции
Он меняет описание под требования соцсети и позволяет редактировать цены сразу на несколько позиций.
- Продавец может перенести карточки товаров в свою группу в соцсети из маркетплейса или интернет-магазина, подключенного к сервису, рассказали в компании.
- Для этого в личном кабинете «Точка Маркетплейсы» нужно включить интеграцию с «ВКонтакте». После этого можно выбрать позиции, которые автоматически загрузятся в раздел «Товары» выбранного сообщества. Максимальное число позиций для переноса — 15 тысяч.
- Сервис подстраивает описание под требования площадки и позволяет снизить цену сразу для нескольких позиций или убрать их с витрины.
- Банк «Точка» запустил сервис для онлайн-торговли «Точка Маркетплейсы» в декабре 2022 года. Через него можно оценивать доходы и расходы, создавать и переносить карточки с товарами, генерировать описания и ответы на отзывы с помощью ИИ, а также управлять заказами и синхронизировать остатки со всех каналов продаж.
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Хе, прикольно. Правда, ещё больше одинаковых товаров будет везде и всюду, хорошо, что в вк захожу раз в полгода.
Спасибо что напомнил, надо зайти, как раз больше полугода уже прошло с последнего раза
Это очень круто, молодцы!
ВК скоро станет вторым яндексом с таким количеством примочек внутри, если не лопнет..))
Ну почему, удобно же. Большая сеть — зашёл и всё есть. А так бы вк не выжил с тг, если бы не начал расти
Неудобно абсолютно. Соцсеть должна быть соцсетью, а не помойкой всего и вся. Отсюда и такой отток пользователей, как и в фейсбуке. Я даже не знаю, кто из моих друзей или знакомых ею пользуется, хотя раньше там сидели все. Теперь заход раз в пол года, чтобы глянуть, не написал ли какой-то ненормальный в вк?)
Ну вот смотрите, например, есть художник который ведет свое сообщество. Почему он не должен иметь инструментов, чтобы своим подписчикам предлагать свои картины? Товары в ВК на сегодняшний день это ведь больше про торговлю на свою аудиторию в тематических сообществах
Я поясняю с точки зрения пользователя. Заходишь в вк раньше - чисто - не перегружено. Захожу сейчас - это жуть. Абсолютно тоже самое и в фейсбуке, в начале чисто, красиво, а затем - не понимаешь, куда жать?!
Очень умно, преклоняюсь перед командой креативщиков ВК, мощно держат на плаву
Ну это круто, тут молодцы