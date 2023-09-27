Евразийская экономическая комиссия сохранила порог беспошлинного ввоза товаров в €1000 до апреля 2024 года Статьи редакции
Речь о товарах, которые физлица приобретают для себя.
- Совет Евразийской экономической комиссии продлил действие повышенного порога беспошлинного ввоза товаров для физлиц на полгода — до 1 апреля 2024 года.
- Вес товаров, ввозимых перевозчиком или отправленных по почте, а также ввозимых в багаже всеми видами транспорта, кроме воздушного, и в «пешем порядке», не должен превышать 31 кг.
- Если стоимость товаров превышает €1000 или их вес больше 31 кг, нужно заплатить пошлину. Для товаров, которые ввозят перевозчики или почтовый оператор, — 15% от стоимости, но не менее €2 за 1 кг в части превышения норм. Для товаров, которые ввозятся в багаже, — 30% от стоимости, но не менее €4 за 1 кг.
Порог беспошлинного ввоза на самолёте сохранили на уровне €10 тысяч и 50 кг.
- Страны ЕАЭС (кроме России в союз входят Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия) договорились повысить беспошлинный порог для онлайн-покупок с €200 до €1000 в марте 2022 года, чтобы «поддержать граждан, которые заказывают товары для личного пользования в зарубежных интернет-магазинах». Меру продлевали, последний раз — до 1 октября 2023 года.
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Спасибо за крохи с барского плеча
Хорошая новость!
Ничего не понял.
Что в ней написано, если по простому?
Я серьезно.
Пакупаче из недружественных и не только стран не облагаются пошлиной, если покупки не превышают тыщу евро
Ура!
Капелька меда в этой огромной бочке жижы
честно говоря, очень приятно удивлен. Был уверен что снизят до 200 баксов, чтоб можно было только фитюльки бирюльки заказывать.
А если больше, то плати? Ну спасибо...
Ну так это практически везде так
опора на свои силы -ничего завозить не надо . брать пример с Северной Кореи