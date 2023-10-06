Торговля
Евгения Евсеева

«Почта России» попросила разрешить ей закрывать убыточные отделения и снизить частоту доставки — РБК Статьи редакции

Это одна из мер поддержки, о которых компания хочет попросить у государства — помимо «инфраструктурного платежа» с маркетплейсов.

  • Совет директоров «Почты России» решил провести независимый аудит компании на фоне обсуждения плана по улучшению её финансового состояния. Об этом РБК рассказал представитель Минцифры. Аудит поможет оценить финансовую модель компании и понять, необходимы ли ей дополнительные меры поддержки.
  • РБК ознакомился с подготовленными «Почтой России» расчётами, в которых говорится о мерах господдержки, на которые расчитывает компания. Они должны помочь ей разобраться с долгами. Среди них: докапитализация компании на 117 млрд рублей и рефинансирование долга (153,5 млрд рублей на конец 2022 года) за счёт средств Фонда национального благосостояния под 3,5%.
  • Также «Почта России» просит смягчить для неё регуляторные условия: например, разрешить ей закрывать убыточные отделения и снизить частоту доставки корреспонденции: разносить почту в федеральных центрах пять раз в неделю вместо шести, в муниципальных три вместо пяти, во всех остальных пунктах — один раз в неделю. Кроме этого, компания хочет ввести «инфраструктурный платёж» в 0,5% с оборота маркетплейсов.
  • Компания отмечает, что из-за разницы в регуляторных требованиях у «Почты России» затраты выше, чем у других игроков на рынке. Низкий показатель EBITDA (убыток в 19,6 млрд рублей на конец 2022-го) и накопленные долговые обязательства не позволяют инвестировать в развитие.
  • Если поддержку окажут, «Почта России» сможет получить в 2024 году чистую прибыль в 6 млрд рублей, в 2024-м — 33 млрд рублей, считают в компании. Без помощи государства «Почта России» останется убыточной до конца 2025 года.
  • В Минцифры не стали комментировать РБК эти расчёты, но отметили, что ведомство считает недопустимым закрытие любых отделений «Почты России». Наоборот — от компании требуют принять меры по восстановлению работы во временно закрытых точках. Один из чиновников, который участвовал в совещаниях по решению проблем «Почты России», говорит, что все ждут окончания аудита, а сообщения по закрытию части отделений «похожи на пугалку».
  • В «Почте России» заявили, что не будут комментировать «материалы, предназначенные для совета директоров». Аудит ещё не закончен, отметили в компании.

Положение «Почты России»

  • Согласно консолидированной отчётности, по итогам 2022 года выручка «Почты России» составила 221,2 млрд рублей, совокупный убыток — 30,4 млрд рублей вместо прибыли 2,34 млрд рублей в 2021-м. Компания объясняла это выросшими расходами на логистику, обслуживание техники, тратами на повышение зарплат, снизившимся потоком отправлений. По итогам первой половины 2023-го выручка выросла до 108,4 млрд рублей (+1,3%), а совокупный убыток сократился почти в три раза, до 6,3 млрд рублей.
  • По итогам всего 2023 года чистый убыток компании может составить от 27 млрд до 38 млрд рублей в зависимости от выбранного сценария развития, предполагает РБК.
  • Всего у «Почты России» сейчас более 38 тысяч отделений, из них около 27 тысяч расположены в сельских и удалённых населенных пунктах, и большинство из них «имеют отрицательную маржинальность и несут исключительно социальную миссию», говорил глава «Почты России» Михаил Волков.
  • В мае 2023 года «Почта России» предложила Минцифры обязать владельцев маркетплейсов и другие онлайн-магазины с выручкой больше 1 млрд рублей в год платить в её пользу «инфраструктурный платёж» в размере 0,5% от квартального оборота товаров. Он позволил бы поддержать убыточные почтовые пункты в отдалённых районах. В июле в ведомстве подтвердили обсуждения.
  • Взамен «Почта России» предлагала закрепить за собой статус «федерального гарантирующего поставщика товаров электронной коммерции», который «обязан обеспечить равную доступность товаров и их гарантированную доставку» на всей территории страны.
  • Возможный законопроект уже не раз критиковали: против него высказывались АКИТ, ФАС и Минпромторг. В августе «Ведомости» сообщили, что маркетплейсы предложили «Почте России» оплату доставки и аренды складов вместо платежа в 0,5% от оборота. В сентябре интернет-ритейлеры предложили вовсе отказаться от проекта, а затем заявили о готовности закупить у компании услуги и сервисы — как минимум на 33,5 млрд рублей в 2024 году. На последнее предложение в «Почте России» пока не ответили — «идёт процесс расчёта со стороны компании», пишет РБК.

#новость #почтароссии

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 Евгения Евсеева
Автор

https://panorama.pub/news/k-2023-pochtovye-otdeleniya-budut-likvidirovany-vo-vsex-gorodax-s-chislennostyu-naseleniya-menshe-50-tysyach-chelovek

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Вадим Д.

А вот и началось: сбываются сюжеты Панорамы.
А можно вот это?

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Yep Yep

Петухи ебучие эта почта россии. По факту гос контора. В деревнях сотрудники получают 6000 рублей. Не шутка. В каждом отделении пенсионерам втюхиваюи лотерейные билеты.

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Светлана Владимирова

Наш случай: 1операционист работает на три отделения в каждом по 2 дня. Грузчиков нет, почтальонов нет. Раз в неделю, а то и дольше почту развозит на скутере дочь операционистки.
Это полный развал

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abubas//

В Москве сколько сотрудники получают?

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Фоксик

От 30 вакансии

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Фоксик
Оператор связи в отделение Почты

от 6360 ₽
обл Воронежская, р-н Семилукский, с Девица, ул Центральная, зд. 128 • Отделение почтовой связи • Гибкий график

>Почтальон
от 3056 ₽
обл Воронежская, р-н Хохольский, с Рудкино, ул Школьная, д. 1А • Отделение почтовой связи • Гибкий график

Ну для села может и норм. Если раз в неделю работать

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Dima Alexeev

Надо уволить совет директоров, потом нанять новых и опять сразу уволить.
Потом набрать тех, кто готов организовать работу государственной монополии так, чтобы удовлетворять потребности граждан, в первую очередь.
Если для этого надо разделить компанию еще на две, то так и надо делать. Потому как, хороший объем продаж тушёнки и макарон при плохих показателях обслуживания населения не делает Почту эффективным предприятием

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Аарам

Каждый таксист - величайший политик, а на кухнях постоянно решается судьба государства.

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Dima Alexeev

Это сайт для предпринимателей. Я - предприниматель. Почта - предприятие.

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Kiss1nger

У нас в стране Роскомнадзор возглавлял врач-ветеринар анестезиолог. Товарищ Кудрин, не имеющий никакого отношения к IT, возглавил Яндекс. Примеров масса. Так почему же таксист не может быть хорошим политиком? Не потому ли, что данные упреки лишь часть гос-пропаганды, призванной обесценить и обезличить мнения других людей, касательно важных вопросов?

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Вадим Д.
закрывать убыточные отделения

Что?! Шоколадки и лотерейки не приносят прибыль?!

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оля янко

Причём, судя по тому ассортименту что они продают. Это товары с забытых посылок.

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Вадим Д.

А точно ли с забытых? Может, с «потерянных»?

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تقي

«Невостребованных» (в течение суток)

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Вадим Д.

Счёт пойдёт на минуты, если можно будет потрошить и торговать 😂

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Марина Крылова

А еще консервы, крупы и далее по списку

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Вадим Д.

А ещё и бухлишко, кстати!

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Марина Крылова

Серьезно? На это как-то даже не обращала внимание. Вспомнила только еще про игрушки непонятного происхождения

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تقي

Боярышник нужно продавать, тогда доходность скакнет

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Вадим Д.

Тогда придётся часть аптек закрывать (-:

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Владимир Мананников

Давно пора закрывать это дно , оно убыточное уже несколько десятков лет

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Sasha Bor

Если упразднить гос почту, то доставлять посылки будут частные компании за половину зарплаты, как в Эквадоре например. Ибо не будет регуляторов никаких и сдэк с боксами смогут ценник любой ставить. Почта РФ норм. Старые стереотипы накопились, темпы развития до судьбоносной сво были неплохими. Единственный перевозчик у которого трансбордер упрощенный и самая большая сеть отделений.

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Сухой Стояк

Ога, скажите это людям из деревень

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Марат Шайхутдинов

Пусть в райцентр переезжают или Мурзилку не выписывают

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Alex R

А зачем им почта? Макароны покупать?

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Sasha Bor

Так что говорить с людям из деревень? Без почты России они вообще ничего получать не будут. Даже частники в труднодоступных регионах последнюю милю почте России передают. У них у всех с ними контракты.

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Irene Efremova

А вы уверены в их убыточности? Деньги капают от коммерции, от доставки с маркетплейсов, непосредственно от почтовых услуг, неплохие деньги, поверьте, а с учётом мизЕрных зарплат рядовых сотрудников, надо ещё сильно посмотреть степень убыточности Почты России...

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NN

Львиная доля прибыли это 50 млн пенсионеров которые только по почте платят ЖКХ

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Денис Демидов

Главный удар по Почте России совершила Алибаба в 2022, которая отказалась инвестировать в российский Алиэкспресс после начала войны.
По разным оценкам он давал большую часть прибыли Почты России.
Алиэкспресс Россия стал стремительно сдуваться потянув за собой почту.

Что касается закрытия почтовых отделений, то идея здравая, местные ИП легко решат все вопросы жителей деревень.
Помню как-то жил пару лет в одной деревне Подмосковья (Еремено кажется называлась), там не было Почты России, несколько раз в неделю приезжала автолавка, которая по мимо основного ассортимента, принимала у жителей конкретные заказы, а сейчас маркетплейсы и подавно закроют все потребности.

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Alex R

Как думаешь, кому будет выгодно открывать ПВЗ в деревне, где 100-300 человек и основные доходы это пенсия?

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Денис Демидов

Озон уже тестирует такие пункты, доброе утро!
https://vc.ru/trade/519498-ozon-zapustit-domashnie-punkty-vydachi-v-gorodah-i-selah-s-naseleniem-do-3500-chelovek

А вот гос. компании такую гибкость не вывезут даже теоретически...

Ozon запустит «домашние пункты выдачи» в городах…
Развернуть такой ПВЗ франчайзи смогут хоть в частном доме, хоть в местном продуктовом магазине…
vc.ru
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Владимир

у нас уже открывают, сам видел

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EXIF

Ой-ой. Хтош денюшки ворует?? Вы случайно не знаете виновников распила? Будет виноват кассир.

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NN

Виноват потребитель, мало приносит денег

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оля янко

Пора осваивать "голубиную почту"

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Pixel

Шаг вперёд и три назад.

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NN

Главное потерпеть, скоро будет рывок

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Алеоп

Т.е. отказываются от предложенных ярдов маркетплейсов и хотят закрывать убыточные отделения? Или новости подаются без дополнительных данных или кто-то, где-то ебобо

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Данил Рябинин

Че там по отделениям в Мариуполе?

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Аарам

Напиши в администрацию Мариуполя, кому ты здесь этот вопрос задаешь?

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NN

не скули

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Earlbkv

А шо такое? Маркетплейсы не вывозят содержание?

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Марат Шайхутдинов

Они еще никак не вкладывались в почту

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Константин

Убыточные это любое отделение находящееся в сельской местности

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Вадя Кулаков
пять раз в неделю вместо шести

Теперь точно

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Марат Шайхутдинов

Наверное очень недальновидно от одного контрагента зависеть

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Ruby Roid

Сраная парашка катится в сраное говно

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