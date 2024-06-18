Производитель электрокаров Fisker подал заявление на банкротство в США

Для основателя компании Хенрика Фискера это уже второй обанкротившийся стартап. Основатель Fisker Хенрик Фискер вместе с первым электрокаром компании. Фото: Getty ImagesКомпания подала заявление на банкротство в соответствии с главой 11 — она обычно предполагает реорганизацию для сохранения бизнеса и позволяет продолжать работу, пишет The Walt Street Journal. На время процедуры фирма приостановит производство машин.Fisker заявил, что ведёт «предварительные переговоры с заинтересованными сторонами», чтобы получить финансирование и продать компанию. Свои активы автопроизводитель оценил в сумму от $500 млн до $1 млрд, обязательства — в $100-500 млн.Компанию основал автомобильный дизайнер Хенрик Фискер. Его первое предприятие Fisker Automotive объявило о банкротстве в 2013 году. Фискер был консультантом по дизайну в Tesla и участвовал в разработке прототипов Model S, также он работал в BMW, Aston Martin и Ford. Свой первый электромобиль — кроссовер Ocean — компания представила в ноябре 2021 года. Его производили в сотрудничестве с Foxconn, собирала машины европейская Magna Steyr. Поставки начались в июле 2023 года, как раз тогда, когда интерес к электрокарам в мире стал ослабевать, отмечает WSJ. Машина оказалась «недоделанной» — регуляторы проверяли её из-за проблем с торможением, переключением в парковочный режим и открытием дверей. Финансовые сложности возникли ещё из-за того, что электрокары собирали в Европе, а поставлять их нужно было в США. Всего за 2023 год произвели 10 тысяч автомобилей, поставили только 4900.Из-за этого в январе 2024 года компания вместо поставки машин напрямую клиентам решила перейти к работе с дилерами, а в феврале предупредила, что у неё могут закончиться деньги. В марте она на шесть недель приостановила производство машин и заявила о риске банкротства. В этом же месяце Нью-Йоркская биржа отменила торги акциями Fisker из-за их низкой стоимости.В апреле автопроизводитель назначил в свой совет эксперта по реструктуризации, начал увольнять сотрудников и закрывать магазины и склады. Оставшихся работников предупредили, что июнь станет последним месяцем работы, если Fisker не сможет найти деньги, договориться о продаже и реструктуризировать долги, пишет WSJ.Кроссовер Ocean. Фото: Fisker#новости #fisker
Fisker Karma был хорош внешне
Класс какой😍
Да, машина и правда красивая
Как по мне - уродец.
"Для основателя компании Хенрика Фискера это уже второй обанкротившийся стартап"
Стабильность - признак мастерства.
Что-то я не слышал о них ранее, наверное поэтому и подали на банкротство😂