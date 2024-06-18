Производитель электрокаров Fisker подал заявление на банкротство в США

Компания подала заявление на банкротство в соответствии с главой 11 — она обычно предполагает реорганизацию для сохранения бизнеса и позволяет продолжать работу, пишет The Walt Street Journal. На время процедуры фирма приостановит производство машин.

Fisker заявил, что ведёт «предварительные переговоры с заинтересованными сторонами», чтобы получить финансирование и продать компанию. Свои активы автопроизводитель оценил в сумму от $500 млн до $1 млрд, обязательства — в $100-500 млн.



Компанию основал автомобильный дизайнер Хенрик Фискер. Его первое предприятие Fisker Automotive объявило о банкротстве в 2013 году. Фискер был консультантом по дизайну в Tesla и участвовал в разработке прототипов Model S, также он работал в BMW, Aston Martin и Ford.

Свой первый электромобиль — кроссовер Ocean — компания представила в ноябре 2021 года. Его производили в сотрудничестве с Foxconn, собирала машины европейская Magna Steyr. Поставки начались в июле 2023 года, как раз тогда, когда интерес к электрокарам в мире стал ослабевать, отмечает WSJ.

Машина оказалась «недоделанной» — регуляторы проверяли её из-за проблем с торможением, переключением в парковочный режим и открытием дверей. Финансовые сложности возникли ещё из-за того, что электрокары собирали в Европе, а поставлять их нужно было в США. Всего за 2023 год произвели 10 тысяч автомобилей, поставили только 4900.

Из-за этого в январе 2024 года компания вместо поставки машин напрямую клиентам решила перейти к работе с дилерами, а в феврале предупредила, что у неё могут закончиться деньги. В марте она на шесть недель приостановила производство машин и заявила о риске банкротства. В этом же месяце Нью-Йоркская биржа отменила торги акциями Fisker из-за их низкой стоимости.

В апреле автопроизводитель назначил в свой совет эксперта по реструктуризации, начал увольнять сотрудников и закрывать магазины и склады. Оставшихся работников предупредили, что июнь станет последним месяцем работы, если Fisker не сможет найти деньги, договориться о продаже и реструктуризировать долги, пишет WSJ.