Китайский производитель дронов DJI представил собственный электровелосипед по цене от $7500

В продаже появится в конце 2024 года. Фото здесь и далее: DJIDJI создала бренд Amflow, под которым планирует выпускать электровелосипеды, а также представила первую модель — горный велосипед Amflow PL, пишет The Verge. Он поступит в продажу в конце 2024 года.Электровелосипед оснащён приводом DJI Avinox — это собственная разработка компании. Вес — 2,52 кг, номинальная мощность — 250 Вт, пиковая — 850 Вт. В режиме Boost он может на 30 секунд разогнаться до 1000 Вт — например, если нужно преодолеть особенно крутой склон. Электродвигатель DJI AvinoxЁмкость съёмной батареи — 600 или 800 Вт·ч. Фирменной зарядкой её можно зарядить от нуля до 75% примерно за полтора часа.Электровелосипед весит 19,2 кг. Из них 2,52 кг приходится на двигатель, 2,27 кг — на раму из углеродного волокна. Модель оснащена сенсорным OLED-дисплеем диагональю два дюйма, есть приложение для доступа к данным о поездке и другому. Через него можно также узнать местоположение велосипеда.Для создания Avinox компания «использовала опыт в производстве дронов, аккумуляторов и систем стабилизации камер». В DJI отметили, что электровелосипеды — логичное направление развития, так как они занимаются всеми необходимыми технологиями. У фирмы есть подразделение DJI Automotive по разработке технологий для автономных систем вождения, а в апреле 2024 года компания представила портативные электрогенераторы.В компании отмечают, что это люксовый электровелосипед, его стоимость — от $7500 до $ 12,85 тысячи (от около 660 тысяч рублей до 1,13 млн рублей). «Среди прочих» он будет доступен у официальных дилеров в Австралии, Германии и Великобритании.#новости #dji
Но ездить он будет только там, где захочет DJI.
Уже проходили, спасибо.
Что ты и имеешь в виду? У меня несколько дронов и летаю там где хочу, за исключением запретных зон (есть в каждой стране).
В таком случае уже легче машину купить или велосипед, но не электро, а для занятия спортом, профессиональный какой-то
Нее, на электро тоже пашешь, меньше гораздо, но для ленивых топ.
велосипеды уже столько стоят? раньше за эти деньги можно было машину купить ,пусть не очень новую, но машину ,а тут електо велосипед
Шляпа
опа! А их тоже можно дистанционно пилотировать?🙃🙃🙃