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Транспорт
Лиана Липанова
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«Ситимобил» изменил схему работы с водителями и запретил самостоятельно выбирать понравившийся заказ Материал редакции

По похожей схеме работает и «Яндекс.Такси».

7 комментариев
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«Ситимобил» 19 мая изменил схему работы с водителями, сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя компании Георгия Лобушкина. Сервис отключил режим «Предлагать», который позволял водителям самостоятельно выбирать понравившийся заказ и показывал конечную точку и цену.

Теперь цену поездки можно увидеть только после принятия заказа. В сервисе два режима для водителей — «Не работаю» и «На линии». Первый позволяет получать только предварительные заказы, а режим «На линии» автоматически распределяет заказы.

Во втором режиме водители могут отказаться от поездки при определённых условиях, в том числе если конечная точка маршрута находится за городом. В отличие от «Яндекс.Такси» конечную точку водители «Ситимобила» могут увидеть сразу при назначении заказа, объяснили в компании. Кроме того, у исполнителя должно быть определённое количество баллов в сервисе.

Лобушкин рассказал газете, что компания планировала изменить схему работы ещё до пандемии. По его словам, заказы будут равномерно распределяться между водителями. Такая схема работы сократит время ожидания для пассажиров и увеличит количество заказов для водителей.

Как отмечают «Ведомости», новая модель «Ситимобила» похожа на схему, по которой работает «Яндекс.Такси». Сервис распределяет заказы автоматически в зависимости от рейтинга водителей и наличия символики компании на машине.

В Gett не ответили на запрос издания.

#новость #ситимобил #яндекстакси

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7 комментариев
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6

А роботы там скоро? А то водилы надоели уже своим нытьём про плохой яндекс /ситимобиль, которые ни за что с них деньги дерут.

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alex twit

2

Ждем очередную порцию бомбежки водил

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Денис Демидов

1

Таксисты мужайтесь

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Марк Захаров

Денис
0

Ну пострадают только бомбилы, которые принимали заказы в соседний двор за 300руб.

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Saucedo Puetz

1

Ну может теперь таксерики начнут нормально работать

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Aik Music

0

Да чего там мелочиться, канадалами их к машине привяжут скоро, чтобы 24/7 работали по любым заказам 😂

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Mark Rapida Gromov

0

Я за попкорном, пожалуй

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