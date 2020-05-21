По похожей схеме работает и «Яндекс.Такси».

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«Ситимобил» 19 мая изменил схему работы с водителями, сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя компании Георгия Лобушкина. Сервис отключил режим «Предлагать», который позволял водителям самостоятельно выбирать понравившийся заказ и показывал конечную точку и цену.

Теперь цену поездки можно увидеть только после принятия заказа. В сервисе два режима для водителей — «Не работаю» и «На линии». Первый позволяет получать только предварительные заказы, а режим «На линии» автоматически распределяет заказы.

Во втором режиме водители могут отказаться от поездки при определённых условиях, в том числе если конечная точка маршрута находится за городом. В отличие от «Яндекс.Такси» конечную точку водители «Ситимобила» могут увидеть сразу при назначении заказа, объяснили в компании. Кроме того, у исполнителя должно быть определённое количество баллов в сервисе.

Лобушкин рассказал газете, что компания планировала изменить схему работы ещё до пандемии. По его словам, заказы будут равномерно распределяться между водителями. Такая схема работы сократит время ожидания для пассажиров и увеличит количество заказов для водителей.

Как отмечают «Ведомости», новая модель «Ситимобила» похожа на схему, по которой работает «Яндекс.Такси». Сервис распределяет заказы автоматически в зависимости от рейтинга водителей и наличия символики компании на машине.