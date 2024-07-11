«Поставщик желает продать, а покупатель купить, и варианты находятся»: Autonews — о проблемах с расчётами за китайские машины и запчасти

На нас как на официальном дилере китайских брендов это никак не отразится. У нас заключены контракты с дистрибьюторами, работающими на территории России, и все расчёты с ними мы осуществляем в России. Сложности могут возникнуть у тех компаний, которые занимаются параллельным импортом и пытаются закупать автомобили напрямую в Китае.