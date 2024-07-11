«Поставщик желает продать, а покупатель купить, и варианты находятся»: Autonews — о проблемах с расчётами за китайские машины и запчасти

Фактически работает только схема через третий банк. Комиссия за транзакцию составляет примерно 5%. Комиссию либо берёт на себя покупатель, либо делят покупатель и поставщик. В обоих случаях подорожание вкладывают в цену товара. Проблема отправки денег не просто продолжает стоять остро, но и постоянно ухудшается. Отправленные деньги по месяцу висят в банках без движения, и за дополнительную плату мы заказываем возврат средств.
Илья Плисов, член правления Российского союза автосервисов
Помню меня тут один турбированный упорно убеждал месяц назад, что никаких проблем с платежами нет, мотивируя это тем что "он может купить товары на Алиэкспресс как обычно"
Интересно, что бы теперь сказал, когда о проблеме трубят все, от чиновников до директоров дилеров.
@Андрей Захаров
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