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Таня Боброва
Транспорт

«Поставщик желает продать, а покупатель купить, и варианты находятся»: Autonews — о проблемах с расчётами за китайские машины и запчасти

Они есть, но в основном затрагивают параллельный импорт и запчасти.

  • В начале июля 2024 года в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» рассказали о сложностях в расчётах с Китаем, из-за чего возможна остановка поставок машин и запчастей из этой страны. Там говорили, что проблема «действительно массовая».
  • Но большинство опрошенных Autonews автодилеров говорят, что сложности при оплате есть только в случае с параллельным импортом. При расчётах по официальным контрактам платежи не зависают.

На нас как на официальном дилере китайских брендов это никак не отразится. У нас заключены контракты с дистрибьюторами, работающими на территории России, и все расчёты с ними мы осуществляем в России. Сложности могут возникнуть у тех компаний, которые занимаются параллельным импортом и пытаются закупать автомобили напрямую в Китае.

Андрей Терлюкевич, глава «АвтоСпецЦентр» (продаёт Chery, Changan и другие марки)
  • Похожую оценку ситуации дал и заместитель гендиректора «Авилон» (продаёт в том числе Geely, Haval и другие) по продажам новых автомобилей по официальным франшизам Ренат Тюктеев. По его словам, по заключённым дилерским договорам поставки запчастей по всем маркам идут как обычно.
  • При этом в Российском союзе автосервисов отметили, что проблемы с переводами есть — «отказы продолжаются».
Фактически работает только схема через третий банк. Комиссия за транзакцию составляет примерно 5%. Комиссию либо берёт на себя покупатель, либо делят покупатель и поставщик. В обоих случаях подорожание вкладывают в цену товара. Проблема отправки денег не просто продолжает стоять остро, но и постоянно ухудшается. Отправленные деньги по месяцу висят в банках без движения, и за дополнительную плату мы заказываем возврат средств.
Илья Плисов, член правления Российского союза автосервисов
  • В сети автосервисов Fit Service также говорят об ограничениях. «Но поскольку поставщик желает продать, а покупатель купить, совместно находятся варианты оплаты, меняется валюта контракта — в основном на национальную», — рассказала директор компании Татьяна Овчинникова.
  • Это сказывается на себестоимости: из-за «лишних» конвертаций и дополнительных услуг цена в среднем вырастает на 2-5%.
  • О том, что китайские госбанки начали ужесточать проверки россиян и тех, кто ведёт бизнес в России, ещё в начале 2024 года рассказывали источники Bloomberg. По данным Reuters, из-за угрозы санкций китайские банки опасаются работать с компаниями из России.
  • Последние же вынуждены обращаться в единственный банк с отделением в Китае — ВТБ (его филиал в Шанхае находится под санкциями США). Это приводит к задержкам платежей до полугода. О планах открыть филиалы в стране говорили «Сбер», «Альфа-банк» и «Газпромбанк».
  • В июне Reuters рассказало об обходной схеме для банковских платежей между Россией и Китаем. По данным агентства, в приграничных районах появились специально уполномоченные банки, которые позволяют российским компаниям открывать нерезидентские счета (NRA) в китайских финорганизациях.

#новости

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2 комментария
Васисуалий Лоханкин

Помню меня тут один турбированный упорно убеждал месяц назад, что никаких проблем с платежами нет, мотивируя это тем что "он может купить товары на Алиэкспресс как обычно"
Интересно, что бы теперь сказал, когда о проблеме трубят все, от чиновников до директоров дилеров.

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Васисуалий Лоханкин

@Андрей Захаров
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