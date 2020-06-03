Компания анонсировала дополнительные меры безопасности для пользователей сервиса.
- С 3 июня 2020 года BlaBlaCar возобновляет работу в России по мере восстановления транспортного сообщения между регионами, рассказали vc.ru в компании.
- Сервис введёт дополнительные меры безопасности поездок, связанные с Covid-19. В их числе использование масок и перчаток, соблюдение дистанции, отказ от путешествий, если есть симптомы простуды.
- Сервис ограничит число мест для бронирования в салоне с 5 до 4 и будет рекомендовать водителям перевозить только одного пассажира на заднем сиденье.
- Компания приостановила работу в России с 30 марта на фоне ограничений, связанных с распространением коронавируса. По данным BlaBlaCar, у сервиса более 25 млн пользователей в России.
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Nikita Zhukov
Соблюдение дистанции в машине это как? Лимузины?
Alexey BoNikita
Кто в салоне, кто - в багажнике...
Nikita ZhukovAlexey
Вполне справедливо
Георгий БеглорянNikita
ЛОЛ Очень просто, в Вилли и Я.такси перегородки прозрачные, стоят копейки, но изоляцию обеспечивают.
Alex KirilenkoГеоргий
сегодня ехал 2 раза в я.такси. в СПБ перегородок нет :(
sasha supertouchAlex
в питере нет коронавируса)
давно ж всем понятно и всем пофигу...
Инокентий СмирновГеоргий
В моем регионе этих перегородок не было и нет :( Вот она "ответственность" перевозчиков.
Яндекс такси как так?
Ilya Brin
Когда разрешили только одного пассажира в салоне
Вася Пражкин
отказ от путешествий, если есть симптомы простуды
Чихнул в дороге - иди пешком
Георгий БеглорянВася
зато пердеть можно
Nikolay Werner
Сервис введёт дополнительные меры безопасности поездок, связанные с Covid-19. В их числе использование масок и перчаток, соблюдение дистанции, отказ от путешествий, если есть симптомы простуды.
Я вот вообще на подобные заметки перестал обращать внимание. Не знаю как в других регионах, но в Краснодаре есть две параллельные реальности: в одной, печатной, принимаются меры, кого-то постоянно штрафуют, вводятся правила и т. д., в другой, на улицах, в учреждениях, в транспорте всем на всё ваще пох. Ну максимум усталый кондуктор пробубнит дежурное «соблюдаем масочный режим», отдаст билетик очередному пассажиру без маски и сядет в своё кресло.