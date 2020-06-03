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Транспорт
Галина Мубаракшина
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BlaBlaCar возобновил работу в России Материал редакции

Компания анонсировала дополнительные меры безопасности для пользователей сервиса.

  • С 3 июня 2020 года BlaBlaCar возобновляет работу в России по мере восстановления транспортного сообщения между регионами, рассказали vc.ru в компании.
  • Сервис введёт дополнительные меры безопасности поездок, связанные с Covid-19. В их числе использование масок и перчаток, соблюдение дистанции, отказ от путешествий, если есть симптомы простуды.
  • Сервис ограничит число мест для бронирования в салоне с 5 до 4 и будет рекомендовать водителям перевозить только одного пассажира на заднем сиденье.
  • Компания приостановила работу в России с 30 марта на фоне ограничений, связанных с распространением коронавируса. По данным BlaBlaCar, у сервиса более 25 млн пользователей в России.

#новость #blablacar

Галина Мубаракшина
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11 комментариев
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Nikita Zhukov

5

Соблюдение дистанции в машине это как? Лимузины?

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Alexey Bo

Nikita
4

Кто в салоне, кто - в багажнике...

Ответить

Nikita Zhukov

Alexey
1

Вполне справедливо

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Георгий Беглорян

Nikita
1

ЛОЛ Очень просто, в Вилли и Я.такси перегородки прозрачные, стоят копейки, но изоляцию обеспечивают.   

Ответить

Alex Kirilenko

Георгий
0

сегодня ехал 2 раза в я.такси. в СПБ перегородок нет :(

Ответить

sasha supertouch

Alex
1

в питере нет коронавируса)
давно ж всем понятно и всем пофигу...

Ответить

Инокентий Смирнов

Георгий
0

В моем регионе этих перегородок не было и нет :( Вот она "ответственность"  перевозчиков.
Яндекс такси как так? 

Ответить

Ilya Brin

5

Когда разрешили только одного пассажира в салоне

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Вася Пражкин

2

 отказ от путешествий, если есть симптомы простуды

Чихнул в дороге - иди пешком

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Георгий Беглорян

Вася
2

зато пердеть можно

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Nikolay Werner

0

 Сервис введёт дополнительные меры безопасности поездок, связанные с Covid-19. В их числе использование масок и перчаток, соблюдение дистанции, отказ от путешествий, если есть симптомы простуды.

Я вот вообще на подобные заметки перестал обращать внимание. Не знаю как в других регионах, но в Краснодаре есть две параллельные реальности: в одной, печатной, принимаются меры, кого-то постоянно штрафуют, вводятся правила и т. д., в другой, на улицах, в учреждениях, в транспорте всем на всё ваще пох. Ну максимум усталый кондуктор пробубнит дежурное «соблюдаем масочный режим», отдаст билетик очередному пассажиру без маски и сядет в своё кресло.

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