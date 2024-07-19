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Евгения Евсеева
Транспорт

Xiaomi представила прототип спортивной версии электромобиля SU7

Будут ли его продавать — неизвестно.

Фото: Xiaomi
Фото: Xiaomi
  • Автомобиль называется SU7 Ultra. Основой для спорткара стал представленный в 2023 году электромобиль SU7 — к нему добавили спойлер, спортивные диски, обвесы, новые тормоза.
  • Машина полноприводная, оснащена установкой из трёх двигателей общей мощностью до 1548 л.с. Автомобиль способен разогнаться до 100 км/ч за 1,97 секунды, до 200 км/ч — за 5,96 секунды. Максимальная скорость — 350 км/ч. При остановке с 100 км/ч до нуля тормозной путь составит 25 м. Вес машины — 1900 кг.
Xiaomi представила прототип спортивной версии электромобиля SU7
Xiaomi представила прототип спортивной версии электромобиля SU7
Xiaomi представила прототип спортивной версии электромобиля SU7
  • В октябре 2024 года автомобиль будет участвовать в гонке на трассе Нюрбургринг в Германии. Станет ли он серийным и когда начнётся производство — не уточняется.
  • Xiaomi официально представила свой первый электромобиль в конце 2023 года. SU7 может разгоняться до 100 км/ч за 5,28 секунды, максимальная скорость — 210 км/ч, запас хода — 700 км. SU7 Max разгоняется до 100 км/ч за 2,78 секунды, максимальная скорость — 265 км/ч, запас хода — 800 км.

#новости #xiaomi

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17 комментариев
RS journal

@Евгения Евсеева Что-то не то с данными про АКБ:
Ёмкость аккумулятора — 1330 кВт.

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Евгения Евсеева
Автор

поправила, это у меня проблемы с переводом с китайского были

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Alexey

И «трехмоторный двигатель» какая-то дичь

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Слегка Придурковатый

"Будут ли его продавать — неизвестно"

Мне продали. Но действительно, неизвестно.

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Запопу Кусь

Я, кстати, сегодня видела теслу на дороге 🚗
Я иду такая, а она мимо проехала 💁‍♀️

1
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Кирилл Новиков

Видел сегодня стандартную версию SU7. Выглядит интересно

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Aleks Leps

говорят косяков тьма, поэтому вне Китая пока нереально использовать

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