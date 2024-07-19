Xiaomi представила прототип спортивной версии электромобиля SU7

Будут ли его продавать — неизвестно.Фото: XiaomiАвтомобиль называется SU7 Ultra. Основой для спорткара стал представленный в 2023 году электромобиль SU7 — к нему добавили спойлер, спортивные диски, обвесы, новые тормоза.Машина полноприводная, оснащена установкой из трёх двигателей общей мощностью до 1548 л.с. Автомобиль способен разогнаться до 100 км/ч за 1,97 секунды, до 200 км/ч — за 5,96 секунды. Максимальная скорость — 350 км/ч. При остановке с 100 км/ч до нуля тормозной путь составит 25 м. Вес машины — 1900 кг.В октябре 2024 года автомобиль будет участвовать в гонке на трассе Нюрбургринг в Германии. Станет ли он серийным и когда начнётся производство — не уточняется.Xiaomi официально представила свой первый электромобиль в конце 2023 года. SU7 может разгоняться до 100 км/ч за 5,28 секунды, максимальная скорость — 210 км/ч, запас хода — 700 км. SU7 Max разгоняется до 100 км/ч за 2,78 секунды, максимальная скорость — 265 км/ч, запас хода — 800 км.#новости #xiaomi
@Евгения Евсеева Что-то не то с данными про АКБ:
Ёмкость аккумулятора — 1330 кВт.
поправила, это у меня проблемы с переводом с китайского были
И «трехмоторный двигатель» какая-то дичь
"Будут ли его продавать — неизвестно"
Мне продали. Но действительно, неизвестно.
Я, кстати, сегодня видела теслу на дороге 🚗
Я иду такая, а она мимо проехала 💁♀️
Видел сегодня стандартную версию SU7. Выглядит интересно
говорят косяков тьма, поэтому вне Китая пока нереально использовать