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Евгения Евсеева
Транспорт

Госдума приняла законопроект о лишении прав на срок до полутора лет за использование устройств, скрывающих автономера

За повторное нарушение — ещё на 1,5 года.

  • Законопроект приняли сразу во втором и третьем, заключительном чтении. Он вносит поправки в ст.12.2 КоАП — об управлении транспортным средством с нарушением правил установки на нём государственных регистрационных знаков.
  • Сейчас наказание в ней за скрытие номеров — штраф в 5000 рублей или лишение прав на срок от одного до трёх месяцев.
  • Законопроект ужесточает наказание. За управление машиной, номер которой скрыт при помощи специального устройства, грозит лишение прав на срок от года до полутора лет с конфискацией устройства.
  • Речь об устройствах, которые «препятствуют идентификации» номеров либо позволяют видоизменить или скрыть их. «Ъ» уточняет, что это могут быть рамки на номер — с помощью них можно пультом дистанционного управления перевернуть номерной знак в момент проезда под камерой.
  • За повторное нарушение грозит только ещё одно лишение прав на срок от года до полутора лет.
Полина Лааксо
Право
Суд признал «запрещёнными к распространению» объявления о продаже устройств, которые скрывают автономера от камер

Они могут стать основанием для блокировки страницы или сайта.

Источник фото: «<a href="https://dzen.ru/a/Y32MhEcktjOQPsj6" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Росштрафы</a>»

#новости

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130 комментариев
Человек мира

Вот тут молодцы. Я когда вижу бумажечку у очередного хитрожопого - всегда "помогаю" владельцу авто от нее избавиться, фоткаю авто на тротуарах и направляю в ГИБДД. Сам я тоже активный водитель, но подобное мудачество терпеть не могу. Нет денег на парковку или нет места - думай заранее головой, а не жопой. Найди другое место, выбери пеший маршрут, используй такси.

50
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Sasha Step

Теперь наверно перестанете? Однажды такой обиженный заклеит ваш номер, отправить фотку в ГИБДД, и прощай права на 1,5 года?

14
8
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Комментарий удалён модератором
Gre Li

Статья только за управление. К стоящим авто она — увы! — не применима. То есть припаркованные за это штрафовать нельзя. Поэтому в своё время придумали эвакуировать их по «антитеррористической безопасности». Но явление массовое конечно. Пешие парковщики по идее сами тоже снимают.

4
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Egor ppp

А при чем тут бумажечка, если речь про "устройства" ?

2
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Согласовано

А финкой НКВД колеса потом не прокалываешь? Не обязательно, но для удовольствия почему нет?!

1
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Фёдор Спирин

Поддерживаю, это правильно. Вот именно таких хитрецов нужно наказывать и увозить машину на штраф стоянку, раз они считают себя самыми умными.

1
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