Госдума приняла законопроект о лишении прав на срок до полутора лет за использование устройств, скрывающих автономера

За повторное нарушение — ещё на 1,5 года. Законопроект приняли сразу во втором и третьем, заключительном чтении. Он вносит поправки в ст.12.2 КоАП — об управлении транспортным средством с нарушением правил установки на нём государственных регистрационных знаков.Сейчас наказание в ней за скрытие номеров — штраф в 5000 рублей или лишение прав на срок от одного до трёх месяцев.Законопроект ужесточает наказание. За управление машиной, номер которой скрыт при помощи специального устройства, грозит лишение прав на срок от года до полутора лет с конфискацией устройства.Речь об устройствах, которые «препятствуют идентификации» номеров либо позволяют видоизменить или скрыть их. «Ъ» уточняет, что это могут быть рамки на номер — с помощью них можно пультом дистанционного управления перевернуть номерной знак в момент проезда под камерой.За повторное нарушение грозит только ещё одно лишение прав на срок от года до полутора лет.Полина ЛааксоПраво15 янвСуд признал «запрещёнными к распространению» объявления о продаже устройств, которые скрывают автономера от камер Они могут стать основанием для блокировки страницы или сайта.#новости
Вот тут молодцы. Я когда вижу бумажечку у очередного хитрожопого - всегда "помогаю" владельцу авто от нее избавиться, фоткаю авто на тротуарах и направляю в ГИБДД. Сам я тоже активный водитель, но подобное мудачество терпеть не могу. Нет денег на парковку или нет места - думай заранее головой, а не жопой. Найди другое место, выбери пеший маршрут, используй такси.
Теперь наверно перестанете? Однажды такой обиженный заклеит ваш номер, отправить фотку в ГИБДД, и прощай права на 1,5 года?
Статья только за управление. К стоящим авто она — увы! — не применима. То есть припаркованные за это штрафовать нельзя. Поэтому в своё время придумали эвакуировать их по «антитеррористической безопасности». Но явление массовое конечно. Пешие парковщики по идее сами тоже снимают.
А при чем тут бумажечка, если речь про "устройства" ?
А финкой НКВД колеса потом не прокалываешь? Не обязательно, но для удовольствия почему нет?!
Поддерживаю, это правильно. Вот именно таких хитрецов нужно наказывать и увозить машину на штраф стоянку, раз они считают себя самыми умными.