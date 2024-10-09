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Таня Боброва
Транспорт

Cognitive Pilot и «дочка» «Газпрома» показали беспилотного робота для обхода производственных объектов

Он может определять возможные места утечек метана, а с навесным оборудованием — убирать территорию.

  • Cognitive Pilot («дочка» «Сбера» и Cognitive Technologies) и ООО «Газпром трансгаз Томск» представили опытный образец «Роботизированного многофункционального мобильного обходчика». Его полностью сконструировали на фабрике Cognitive Pilot в Томске.
Источник: Cognitive Pilot
  • Целевое назначение робота-обходчика — плановые осмотры оборудования производственных объектов для определения возможных мест утечек метана.
  • Устройство полностью беспилотное и оснащено лазерным газоанализатором от российской компании «Пергам Инжиниринг». Первый этап его испытаний прошёл в сентябре 2024 года на компрессорной станции «Володино».
Презентация об испытаниях робота-обходчика
  • Кроме основной задачи робот может, например, убирать территорию от снега и мусора — для этого предусмотрено навесное оборудование. Масса робота-обходчика — 0,95 тонны, рабочая скорость — до 25 км/ч.
Щётка для уборки территории / Скриншот из видео
Щётка для уборки территории / Скриншот из видео
  • Cognitive Pilot занимается разработкой ИИ-систем для беспилотного транспорта. Среди её проектов — «умные» беспилотные тракторы, система Agro Pilot для комбайнов и прочие. В мае 2024 года компания показала беспилотный мини-трактор без кабины, серийное производство которого запланировано на 2025-й.

#новости #cognitivepilot

1818
11
90
90 комментариев
under construction

Господа разработчики, какие технические проблемы помешали убрать камеры в корпус? Зачем оно сверху?

1
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Михаил

Там оператор 🗿

23
9
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Артур Маслов

они мешают Расулу который внутри этой коробки педали крутит и рулит

11
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Агент К

Я не разработчик, но у камеры на башне есть очвидный плюс - одной камерой можно вращать на 360 градусов (или разместить 360 камеру в целом)

Чтобы получить 360 из корпуса надо либо делать несколько широкоугольных камер, либо делать фонарь для одной камеры (и тогда будто не очень много смысла ее туда убирать?)

9
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Комментарий недоступен

походу так проще обеспечить обзор на 360. Ну либо это опытный образец

4
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Курчатов

Потому что это трактор для поля, к которму присобачили камеру

3
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Kirill Invictus

Я так понимаю, это навесное оборудование на беспилотный трактор, который Когнитивы презентовали ранее. Плюс такая конструкция может анализировать окружение в формате 360, что, безусловно, плюс

2
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