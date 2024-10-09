Cognitive Pilot и «дочка» «Газпрома» показали беспилотного робота для обхода производственных объектов

Он может определять возможные места утечек метана, а с навесным оборудованием — убирать территорию.Cognitive Pilot («дочка» «Сбера» и Cognitive Technologies) и ООО «Газпром трансгаз Томск» представили опытный образец «Роботизированного многофункционального мобильного обходчика». Его полностью сконструировали на фабрике Cognitive Pilot в Томске.Источник: Cognitive PilotЦелевое назначение робота-обходчика — плановые осмотры оборудования производственных объектов для определения возможных мест утечек метана.Устройство полностью беспилотное и оснащено лазерным газоанализатором от российской компании «Пергам Инжиниринг». Первый этап его испытаний прошёл в сентябре 2024 года на компрессорной станции «Володино».Презентация об испытаниях робота-обходчикаКроме основной задачи робот может, например, убирать территорию от снега и мусора — для этого предусмотрено навесное оборудование. Масса робота-обходчика — 0,95 тонны, рабочая скорость — до 25 км/ч.Щётка для уборки территории / Скриншот из видеоCognitive Pilot занимается разработкой ИИ-систем для беспилотного транспорта. Среди её проектов — «умные» беспилотные тракторы, система Agro Pilot для комбайнов и прочие. В мае 2024 года компания показала беспилотный мини-трактор без кабины, серийное производство которого запланировано на 2025-й.#новости #cognitivepilot
Господа разработчики, какие технические проблемы помешали убрать камеры в корпус? Зачем оно сверху?
Там оператор 🗿
они мешают Расулу который внутри этой коробки педали крутит и рулит
Я не разработчик, но у камеры на башне есть очвидный плюс - одной камерой можно вращать на 360 градусов (или разместить 360 камеру в целом)
Чтобы получить 360 из корпуса надо либо делать несколько широкоугольных камер, либо делать фонарь для одной камеры (и тогда будто не очень много смысла ее туда убирать?)
походу так проще обеспечить обзор на 360. Ну либо это опытный образец
Потому что это трактор для поля, к которму присобачили камеру
Я так понимаю, это навесное оборудование на беспилотный трактор, который Когнитивы презентовали ранее. Плюс такая конструкция может анализировать окружение в формате 360, что, безусловно, плюс