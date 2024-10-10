«Яндекс Драйв» разрешил пользователям в Москве и Санкт-Петербурге выкупать машины после долгой аренды

Принять решение о выкупе можно в любое время, как и отказаться от него.Первоначальный взнос не нужен, оплата списывается ежемесячно, а обслуживание, страховку и ремонт на время аренды берёт на себя сервис, сообщила компания.Время выкупа для всех машин фиксированное — от года до четырёх лет после начала аренды. За это время нужно заплатить остаток стоимости автомобиля и он перейдёт к пользователю во владение.Например, если новая машина стоит 2,4 млн рублей, ежемесячный платёж за неё в «Драйве», включающий аренду, составит 52 тысячи. Для выкупа через 3,5 года нужно будет доплатить 1 млн рублей.На старте для выкупа доступно 650 машин в Москве и Санкт-Петербурге, среди них — Haval Jolion, Geely Coolray и другие. Часть парка — полностью новая, часть — уже была в аренде по подписке, но не в каршеринге. На автомобилях нет оклейки, максимальный пробег — 30 тысяч км.Всеми машинами владел лизинговый центр, затем — «Драйв». Решение о выкупе можно принять как сразу, так и после нескольких месяцев аренды. Если она не подошла, от покупки можно отказаться, оплатив только аренду.Посмотреть дату выкупа, стоимость и другие характеристики машины можно в приложении «Драйва» в разделе «Подписка». Арендовать автомобиль под выкуп может пользователь старше 21 года со стажем не меньше двух лет.«Яндекс Драйв» запустил долгосрочную подписку на автомобили в октябре 2020 года. В неё входят, например, услуги мойки и перегона машины.#новости #яндексдрайв
Сегодня день Яндекса да?
Однозначно! Как говорил Владимир Вольфович)
Например, если новая машина стоит 2,4 млн рублей, ежемесячный платёж за неё в «Драйве», включающий аренду, составит 52 тысячи. Для выкупа через 3,5 года нужно будет доплатить 1 млн рублей.-эммм не слишком выгодные условия ,особенно ежемесячный платёж
Зависит от того как вы считали и что для вас выгодно ...
Грубые рассветы
3.5 года это 42 месяца
42 * 52000 + 1000000 = 3184000
Это примерно 32.6% переплаты за 3.5 лет. То есть грубо 9.3% годовых.
Конечно лучше взять что то под 5% годовых, чтобы было "выгоднее".
И все цифры прям зафиксированы и изменения не подлежат за все 3 года, да?
Это на сколько надо отчаяться, чтобы после "Драйва" покупать машину, + с такой переплатой, и хз, какой историей вождения.