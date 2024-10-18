«Соллерс» запустит производство двух новых моделей — фургона и минивэна

За основу возьмут автомобили китайского производителя JAC. О планах «Соллерса» расширить модельный ряд пишут «Ведомости» со ссылкой на материалы компании. В конце 2024 года группа запустит производство коммерческого фургона М3, а в 2025-м — минивэна RF8.Обе машины будут собираться по лицензионному соглашению с китайским автопроизводителей JAC, с которым «Соллерс» уже сотрудничает, пояснили в группе.Основой фургона станет модель JAC M3, которую производят в КНР с 2015 года. Автомобиль массой 2,2 тонны оснащён 1,5-литровым двигателем мощностью 150 л.с., пятиступенчатой механической коробкой передач и задним приводом. В Китае цена на него начинается от 60 тысяч юаней (около 815 тысяч рублей по курсу ЦБ на 18 октября). Официально в России модель до этого не продавалась.JAC M3Минивэн будут собирать на базе модели JAC Refine RF8, которая вышла в 2023 году. Машину оснастят 2-литровым бензиновым двигателем мощностью 224 л.с. и автоматической коробкой передач. Китайская версия в России официально не продаётся, дилер из Владивостока предлагает доставку под заказ за 4 млн рублей.JAC Refine RF8«Соллерс» выпускает коммерческие автомобили JAC под собственным брендом с 2022 года. На бывшем заводе Ford в Елабуге собирают микроавтобус Sollers Atlant (JAC Sunray). На площадке «Соллерс карго» в Ульяновске производят Sollers Argo (JAC N25/N35), а также пикапы Sollers ST6 и ST8 (JAC T6 и T8).В ноябре 2023 года компания запустила в Ульяновске собственное производство рулей, подушек и ремней безопасности.В сентября 2024-го на заводе во Владивостоке начали собирать туристический автобус Sollers SA9 и междугородний SA6. Они производятся по лицензии китайской Ankai.#новости #соллерс
За основу возьмут автомобили китайского производителя JACА поверх - шильдик сверхдержавы.
С каких пор такая подмена понятий пошла? Хотя да, торговля чужими товарами в новоязе давно стала «производством».
С каких пор такая подмена понятий пошла?С тех пор, как мы просрали всё (прости Юра) и вляпались в войну, а понты, как ни крути, кидать надо.
Ты не понимаешь. Главное в китайских авто - чешуя на решетке радиатора. На такое и шильдик наклеить не позор
да вроде еще с советского союза, когда форды как победы продавали.
С тех пор как ВадимкаД. перестал читать новости, а стал их только комментировать.
посмотри что из себя представляет Хонда Пролог, например, и открой для себя мир нового
производство🤣
В Китае цена на него начинается от 60 тысяч юаней (около 815 тысяч рублей по курсу ЦБ на 18 октября)в Мск цена на него будет начинаться от 2 млн
Возрадуйтесь, о братья автомобилисты, впрочем не уважающие сцуки пешеходов, и за это вам фу!