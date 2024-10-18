Китайская Chery показала прототип беспилотного летающего автомобиля

В основном он должен ездить, а летать может недолго — например, если нужно облететь пробку на дороге. Источник: top168.comChery представила автомобиль на собственной конференции Chery-2024, пишет IT Home. Он выглядит как спорткар, сверху которого находится небольшой вертолёт. Автомобиль поддерживает вертикальные взлёт и посадку.Машина в первую очередь предназначена для поездок на земле, а не полётов. Эту функцию Chery предлагает использовать, например, если нужно облететь пробку. Это должно снизить нагрузки на дороги.Состоит автомобиль из трёх модулей, которые стыкуются друг с другом: например, можно оставить кабину пилота, убрав вертушку для полётов.Варианты использования. Источник: IT HomeМаксимальная высота полёта — 1 км, максимальная скорость — до 120 км/ч. Летать можно не больше 40 минут подряд. Внутри могут поместиться два человека, руля и педалей нет, управляет машиной автопилот.Источник: CarNewsChinaАвтопроизводитель уже испытал беспилотник, но пока не говорит — будет ли запускать его в массовое производство и когда.Источник: IT Home#новости #chery
Кек им бы сперва нормальные обычные автомобили научиться выпускать
А чем они плохи за их цену в Китае?
Это точно
Чери сделала чертолет?
Как будто скотчем вертолёт приклеили сверху к мини-куперу) 😁😂
В основном он должен ездить, а летать может недолго — например, если нужно облететь пробку на дороге.
Если для Москвы надо адаптировать
В основном он должен летать что бы облететь пробки, а ездить может недолго — например, если нужно проехать без пробок.
ахахах как же нелепо это выглядит ,прикиньте такую в пробке встретить ,а если грузовик высокий будет или автобус двухэтажный, трёхэтажный и вот этот недоразумение рядом