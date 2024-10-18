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Евгения Евсеева
Транспорт

Китайская Chery показала прототип беспилотного летающего автомобиля

В основном он должен ездить, а летать может недолго — например, если нужно облететь пробку на дороге.

Источник: top168.com
Источник: top168.com
  • Chery представила автомобиль на собственной конференции Chery-2024, пишет IT Home. Он выглядит как спорткар, сверху которого находится небольшой вертолёт. Автомобиль поддерживает вертикальные взлёт и посадку.
  • Машина в первую очередь предназначена для поездок на земле, а не полётов. Эту функцию Chery предлагает использовать, например, если нужно облететь пробку. Это должно снизить нагрузки на дороги.
  • Состоит автомобиль из трёх модулей, которые стыкуются друг с другом: например, можно оставить кабину пилота, убрав вертушку для полётов.
Варианты использования. Источник: IT Home
Варианты использования. Источник: IT Home
  • Максимальная высота полёта — 1 км, максимальная скорость — до 120 км/ч. Летать можно не больше 40 минут подряд. Внутри могут поместиться два человека, руля и педалей нет, управляет машиной автопилот.
Источник: CarNewsChina
Источник: CarNewsChina
  • Автопроизводитель уже испытал беспилотник, но пока не говорит — будет ли запускать его в массовое производство и когда.
Источник: IT Home
Источник: IT Home

#новости #chery

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76 комментариев
Стрелец

Кек им бы сперва нормальные обычные автомобили научиться выпускать

14
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Тим

А чем они плохи за их цену в Китае?

4
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G.L.

Это точно

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Сергей Кривочуров

Чери сделала чертолет?

8
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Konstantin Pro Marketing

Как будто скотчем вертолёт приклеили сверху к мини-куперу) 😁😂

7
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Sasha Step

В основном он должен ездить, а летать может недолго — например, если нужно облететь пробку на дороге.

Если для Москвы надо адаптировать
В основном он должен летать что бы облететь пробки, а ездить может недолго — например, если нужно проехать без пробок.

3
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David G.

ахахах как же нелепо это выглядит ,прикиньте такую в пробке встретить ,а если грузовик высокий будет или автобус двухэтажный, трёхэтажный и вот этот недоразумение рядом

2
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