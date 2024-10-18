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Евгения Евсеева
Транспорт

Ространснадзор после внеплановой проверки Smartavia назвал ситуацию в компании «угрожающей пассажирам и сотрудникам»

И рекомендовал проверить на «соответствие занимаемым должностям» руководителей, отвечающих за лётную годность самолётов.

  • Проверку проводили с 1 по 14 октября 2024 года в офисах компании в Москве, а также в аэропортах Санкт-Петербурга и Архангельска, пишут «Известия» и Telegram-канал «Авиаторщина».
  • Во время неё осмотрели воздушные суда Smartavia, опросили сотрудников и взяли документы. А по итогам проверки Ространснадзор решил, что сложившаяся в авиакомпании ситуация «представляет реальную угрозу жизни и имуществу пассажиров, пользующихся её услугами, а также имуществу, жизни и здоровью собственных сотрудников».

По итогам анализа деятельности авиакомпании комиссия выявила, что внутренние инструменты самоконтроля и управления авиакомпании оказались неспособны эффективно контролировать её нормальное функционирование. Помимо этого, серьёзные отклонения в деятельности авиакомпании выявляются системой самоконтроля с недостаточной эффективностью, а принимаемые корректирующие меры по исправлению ситуации носят хаотичный характер.

Из заключения Ространснадзора
  • Ространснадзор выявил «грубые нарушения в области поддержания лётной годности» самолётов, но не указал — какие. Он предписал авиакомпании «рассмотреть вопрос о соответствии занимаемым должностям» тех руководителей, что прямо или косвенно отвечают за лётную годность.
  • До 15 ноября 2024 года Smartavia должна представить доклад для Ространснадзора. По его итогам ведомство решит, вносить ли ограничения в сертификат эксплуатанта — это основной документ для авиакомпании.
  • Smartavia сообщила, что «анализирует замечания Ространснадзора» и готова предоставить ведомству «всю дополнительную информацию». Пока компания работает в обычном режиме.
Источник: Smartavia 
Источник: Smartavia 

#новости

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45
45 комментариев
Иван Иванов

....
Ространснадзор: опасно летать
Smartavia: Пока компания работает в обычном режиме.

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Thom322

Нужно срочно передать боинги Смартавиа в пользу Аэрофлота. Уж там то наведут порядок

18
Ответить
Бинарный Ёж

Аэрофлот ищет чьи самолёты разобрать себе на запчасти )

8
2
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Марат Шайдуллин

Так они когда-то были их дочерним предприятием, Аэрофлот норд назывались, даже эмблема такая же плюс снежинка. После пермской аварии 2008 головной Аэрофлот отозвал имя, стали просто Нордавиа

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Alex

Летал недавно ими. Это было первый и последний раз. Был костюм оттюженый в чехле. Попросил вежливо стюардессу положить на свободную полку... И был послан куда подальше. Вот это отношение к пассажирам. Представителями авиакомпании могу прислать дату и номер рейса.

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Сергей Сергеев

Здравствуйте!

Я представитель компании «Смартавиа». От лица компании предлагаю вам пойти куда подальше.

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2
2
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Sergey

Чел, а у тебя лицо не треснет а эконом классе просить твои вещи раскидать? Ты когда в самолете шел, не мог заранее закинуть свой костюм на свободную полку? Ну и вообще то есть специальные портпледы, для перевозки костюма, или денег у тебя на него не хватило? Че за нищая илита, колхозники! Аж подгорело!

3
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