Ространснадзор после внеплановой проверки Smartavia назвал ситуацию в компании «угрожающей пассажирам и сотрудникам»

По итогам анализа деятельности авиакомпании комиссия выявила, что внутренние инструменты самоконтроля и управления авиакомпании оказались неспособны эффективно контролировать её нормальное функционирование. Помимо этого, серьёзные отклонения в деятельности авиакомпании выявляются системой самоконтроля с недостаточной эффективностью, а принимаемые корректирующие меры по исправлению ситуации носят хаотичный характер.