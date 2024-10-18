Ространснадзор после внеплановой проверки Smartavia назвал ситуацию в компании «угрожающей пассажирам и сотрудникам»

По итогам анализа деятельности авиакомпании комиссия выявила, что внутренние инструменты самоконтроля и управления авиакомпании оказались неспособны эффективно контролировать её нормальное функционирование. Помимо этого, серьёзные отклонения в деятельности авиакомпании выявляются системой самоконтроля с недостаточной эффективностью, а принимаемые корректирующие меры по исправлению ситуации носят хаотичный характер.
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Ространснадзор: опасно летать
Smartavia: Пока компания работает в обычном режиме.
Нужно срочно передать боинги Смартавиа в пользу Аэрофлота. Уж там то наведут порядок
Аэрофлот ищет чьи самолёты разобрать себе на запчасти )
Так они когда-то были их дочерним предприятием, Аэрофлот норд назывались, даже эмблема такая же плюс снежинка. После пермской аварии 2008 головной Аэрофлот отозвал имя, стали просто Нордавиа
Летал недавно ими. Это было первый и последний раз. Был костюм оттюженый в чехле. Попросил вежливо стюардессу положить на свободную полку... И был послан куда подальше. Вот это отношение к пассажирам. Представителями авиакомпании могу прислать дату и номер рейса.
Здравствуйте!
Я представитель компании «Смартавиа». От лица компании предлагаю вам пойти куда подальше.
Чел, а у тебя лицо не треснет а эконом классе просить твои вещи раскидать? Ты когда в самолете шел, не мог заранее закинуть свой костюм на свободную полку? Ну и вообще то есть специальные портпледы, для перевозки костюма, или денег у тебя на него не хватило? Че за нищая илита, колхозники! Аж подгорело!