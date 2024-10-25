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Евгения Евсеева
Транспорт

Путин разрешил выкупить 25% в петербургском аэропорте «Пулково» у немецкой Fraport

Покупателем станет американская Orbit Aviation.

  • Владимир Путин разрешил компании Orbit Aviation приобрести 25% в уставном капитале «Холдинга ВВСС», управляющего петербургским аэропортом «Пулково», пишет ТАСС.
  • Управляющая компания аэропорта — ООО «Воздушные ворота северной столицы», 100% доли в ней принадлежали кипрской Thalita Trading Limited, затем их передали «Холдингу ВВСС». Туда фактически перешли все доли акционеров «Пулково», включая иностранных. Среди них — и компания Fraport, которая управляет аэропортом Франкфурта.
  • Orbit Aviation — это компания, обслуживающая аэропорт Лонг-Бич в Лос-Анджелесе. Когда она выкупит долю Fraport — неизвестно, по какой цене — тоже.
  • Fraport заявила о желании продать долю в «Пулково» ещё в 2022 году, но тогда же говорила, что сделать это не получится до 2025 года — из-за контрактных ограничений. Определиться с продажей компания собиралась до конца 2023 года.
Источник: Stas Ostrikov / Unsplash
Источник: Stas Ostrikov / Unsplash

#новости #пулково

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11
30 комментариев
Вадим Д.

Разрешил выкупить = повелел забрать.
Урок перевода с новояза закончен, встретимся завтра.

11
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Бонифаций на каникулах

Стало интересно, как это Путин разрешил продать родную гавань (якорь для АК Россия) американцам. Быстрый гугл выдаёт линк на фонтанку, которая почему-то решила, что мелкая ремонтная конторка из ЛА (https://www.orbitaviation.net/what-we-do) вдруг накопила на четверть Пулково.
А Ведомости пишут, что настоящая Орбит Эвиэйшен ЭлЭлСи сидит в Дубаях.

1
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Алекс

Ты новость после, эту долю американцы выкупают

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Пролетая над ведром картошки.

Рыночек порешал. 🤣🤣🤣

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Запопу Кусь

А причём здесь Путин? Вы всерьёз думаете что он знает про какой-то там аэропорт? Разумеется он просто подписал не глядя то что ему принесли в папочке 💁‍♀️

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Владимир Воробьев

В попочке

7
1
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