Путин разрешил выкупить 25% в петербургском аэропорте «Пулково» у немецкой Fraport

Покупателем станет американская Orbit Aviation.Владимир Путин разрешил компании Orbit Aviation приобрести 25% в уставном капитале «Холдинга ВВСС», управляющего петербургским аэропортом «Пулково», пишет ТАСС.Управляющая компания аэропорта — ООО «Воздушные ворота северной столицы», 100% доли в ней принадлежали кипрской Thalita Trading Limited, затем их передали «Холдингу ВВСС». Туда фактически перешли все доли акционеров «Пулково», включая иностранных. Среди них — и компания Fraport, которая управляет аэропортом Франкфурта.Orbit Aviation — это компания, обслуживающая аэропорт Лонг-Бич в Лос-Анджелесе. Когда она выкупит долю Fraport — неизвестно, по какой цене — тоже.Fraport заявила о желании продать долю в «Пулково» ещё в 2022 году, но тогда же говорила, что сделать это не получится до 2025 года — из-за контрактных ограничений. Определиться с продажей компания собиралась до конца 2023 года.Источник: Stas Ostrikov / Unsplash#новости #пулково
Разрешил выкупить = повелел забрать.
Урок перевода с новояза закончен, встретимся завтра.
Стало интересно, как это Путин разрешил продать родную гавань (якорь для АК Россия) американцам. Быстрый гугл выдаёт линк на фонтанку, которая почему-то решила, что мелкая ремонтная конторка из ЛА (https://www.orbitaviation.net/what-we-do) вдруг накопила на четверть Пулково.
А Ведомости пишут, что настоящая Орбит Эвиэйшен ЭлЭлСи сидит в Дубаях.
Ты новость после, эту долю американцы выкупают
Рыночек порешал. 🤣🤣🤣
А причём здесь Путин? Вы всерьёз думаете что он знает про какой-то там аэропорт? Разумеется он просто подписал не глядя то что ему принесли в папочке 💁♀️
В попочке