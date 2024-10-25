Минтранс предложил увеличить штрафы за неоплату проезда по платным дорогам: с 1500 до 10 тысяч рублей для легковых машин

И с 5000 до 30 тысяч рублей для грузовых.Соответствующий документ ведомство разместило в базе проектов нормативных актов.Согласно ему, штраф за неоплату проезда по платной дороге для легковых машин вырастет с 1500 до 10 тысяч рублей, для грузовых — с 5000 до 30 тысяч рублей.Также Минтранс предлагает назначить штраф в 50 тысяч рублей за такое нарушение, если перевозчик — иностранный.Кроме того, ведомство хочет отменить скидку 50% за оплату штрафа — её можно получить, если внести деньги в течение 20 дней после вынесения постановления.Минтранс говорит, что нынешние штрафы «ниже или сопоставимы со стоимостью проезда». Этим пользуются «недобросовестные водители» — погашают только штраф, но не задолженность за проезд.#новости
Чего мелочиться. Может быть сразу расстрел с изъятием имущества?
нет. Штраф можно выписать много раз, а расстрелять 2 раза даже не получится
Ну да, особенно актуально когда проехал случайно по такой дороге и до момента прихода штрафа нигде , ни в приложении парковки Москвы ни на сайтах операторов этого проезда просто не было
Так и задумано. Над сравнительно честными способами изъятия денег из наших карманов работают весьма неглупые люди.
Ну да, особенно актуально когда проехал случайно по такой дороге и до момента прихода штрафа нигде , ни в приложении парковки Москвы ни на сайтах операторов этого проезда просто не былоНе вспомню дословно, но смысл такой: "А вы что думаете, мы создали эти законы, чтобы их соблюдали?"
Кстати да, сначала надо им наладить работу приложения и систему оплаты. Разные непредвиденные ситуации бывают и потом не докажешь ничего.