«Яндекс» начал тестировать технологию для обнаружения езды вдвоём на самокате — в таком случае он замедлится

По закону ездить вдвоём на электросамокате можно только в том случае, если он оборудован дополнительной конструкцией. Прокатные самокаты «Яндекса» предназначены для индивидуального пользования.

Технология «Антитандем», которая отслеживает поездки вдвоём на одном электросамокате, есть у Whoosh. В апреле 2024 года её внедрили в Санкт-Петербурге, а затем и в остальных городах присутствия сервиса.