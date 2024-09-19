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Евгения Евсеева
Транспорт

«Яндекс» начал тестировать технологию для обнаружения езды вдвоём на самокате — в таком случае он замедлится

Примерно до скорости пешехода.

  • Если на самокат встанет больше одного человека, тот замедлится до скорости 5 км/ч, а когда второй пассажир сойдёт и нагрузка на самокат придёт в норму, скорость восстановится, пишет Forbes.
  • Технологию тестируют на полигонах, точность срабатывания — больше 95%. Внедрят её в следующем сезоне электросамокатов — в 2025 году.
  • Чтобы определить, что на самокате едут двое, технология использует больше 120 параметров, которые зависят от нагрузки, например, угол наклона самоката при повороте или разницу в ускорении. Для этого алгоритм раз в две секунды считывает параметры через датчики и IoT-модуль.
  • «Если мужчина весом 85 кг встанет на СИМ с тяжёлым рюкзаком, ничего не произойдет. Но если он возьмет с собой ребёнка, алгоритм среагирует и самокат замедлится», — приводят пример в компании.
«Яндекс» начал тестировать технологию для обнаружения езды вдвоём на самокате — в таком случае он замедлится

  • По закону ездить вдвоём на электросамокате можно только в том случае, если он оборудован дополнительной конструкцией. Прокатные самокаты «Яндекса» предназначены для индивидуального пользования.

  • Технология «Антитандем», которая отслеживает поездки вдвоём на одном электросамокате, есть у Whoosh. В апреле 2024 года её внедрили в Санкт-Петербурге, а затем и в остальных городах присутствия сервиса.

#новости #яндекс #электросамокаты

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91 комментарий
Кот с топором

Система «Антипетушеринг» — это мы одобряем 😃

29
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Владимир Бугорков
2
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Леонид К.

А если на спину второй человек залезет
Они ж что-нибудь придумают..

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