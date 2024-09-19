«Яндекс» начал тестировать технологию для обнаружения езды вдвоём на самокате — в таком случае он замедлится

Примерно до скорости пешехода.Если на самокат встанет больше одного человека, тот замедлится до скорости 5 км/ч, а когда второй пассажир сойдёт и нагрузка на самокат придёт в норму, скорость восстановится, пишет Forbes.Технологию тестируют на полигонах, точность срабатывания — больше 95%. Внедрят её в следующем сезоне электросамокатов — в 2025 году.Чтобы определить, что на самокате едут двое, технология использует больше 120 параметров, которые зависят от нагрузки, например, угол наклона самоката при повороте или разницу в ускорении. Для этого алгоритм раз в две секунды считывает параметры через датчики и IoT-модуль.«Если мужчина весом 85 кг встанет на СИМ с тяжёлым рюкзаком, ничего не произойдет. Но если он возьмет с собой ребёнка, алгоритм среагирует и самокат замедлится», — приводят пример в компании.По закону ездить вдвоём на электросамокате можно только в том случае, если он оборудован дополнительной конструкцией. Прокатные самокаты «Яндекса» предназначены для индивидуального пользования.Технология «Антитандем», которая отслеживает поездки вдвоём на одном электросамокате, есть у Whoosh. В апреле 2024 года её внедрили в Санкт-Петербурге, а затем и в остальных городах присутствия сервиса.#новости #яндекс #электросамокаты
Система «Антипетушеринг» — это мы одобряем 😃
А если на спину второй человек залезет
Они ж что-нибудь придумают..