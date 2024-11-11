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Артур Томилко
Транспорт

Производитель микроэлектроники «Элемент» начнёт поставлять ОАК компоненты для SSJ 100 и МС-21

Сумма сделки — больше 2 млрд рублей.

  • ГК «Элемент» заключила с Объединённой авиастроительной корпорацией (ОАК) договор на поставку микроконтроллеров, микросхем памяти, силовых транзисторов и других устройств для российских самолётов SSJ 100 и МС-21, рассказали «Ъ» в компании.
  • Пока речь идёт о нескольких видах устройств, которые производит «Элемент». Однако сделка предполагает возможное расширение закупок ещё на «несколько миллиардов».
  • Стоимость одного компонента будет зависеть от масштаба выпуска, уточнил «Ъ» собеседник среди производителей электроники. По его словам, она будет выше, чем у иностранных компаний.
  • «Элемент» выходит на рынки производства автомобилей и авиатехники, воспользовавшись изменениями в цепочках поставок, связанными с санкциями, говорит глава консорциума «Базис» Арсений Брыкин. До этого российский транспорт использовал иностранную электронику.
  • В начале июня 2024 года компания сообщила, что начнёт производить компоненты для электромобилей «Атом». В будущем «Элемент» может попытаться выйти и на другие сегменты транспортного рынка — например, поезда или автобусы, полагает Брыкин.

#новости #элемент #оак

1414
37 комментариев
Слегка Придурковатый

"она будет выше, чем у иностранных компаний"

Зато своё, родное (наверное).

9
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Иванов Иван

У асашай та же ситуация - своё родное дороже Китая. Но они правильные патриоты а тут не правильные патриоты почему то.

3
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Александр Корнеев

китайское уже как родное

3
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Я сказал свое имя машине

- а оно, отечественное?
- отечественное-отечественное. Просто отечество не наше

1
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Serg Akimc

ключевое слово ...наверное

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Griby Lenina

— Холмс, это чудо, что нам удалось скрыться. Но не могу понять, почему самолет Мориарти не взлетел?
— Элемент, Ватсон!

2
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Пролетая над ведром картошки.

Запаслись кремнием с пляжей? А то зимой снег будет. А германий из Германии видимо уже не привозят.

1
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