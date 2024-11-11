Производитель микроэлектроники «Элемент» начнёт поставлять ОАК компоненты для SSJ 100 и МС-21

Сумма сделки — больше 2 млрд рублей.ГК «Элемент» заключила с Объединённой авиастроительной корпорацией (ОАК) договор на поставку микроконтроллеров, микросхем памяти, силовых транзисторов и других устройств для российских самолётов SSJ 100 и МС-21, рассказали «Ъ» в компании.Пока речь идёт о нескольких видах устройств, которые производит «Элемент». Однако сделка предполагает возможное расширение закупок ещё на «несколько миллиардов».Стоимость одного компонента будет зависеть от масштаба выпуска, уточнил «Ъ» собеседник среди производителей электроники. По его словам, она будет выше, чем у иностранных компаний.«Элемент» выходит на рынки производства автомобилей и авиатехники, воспользовавшись изменениями в цепочках поставок, связанными с санкциями, говорит глава консорциума «Базис» Арсений Брыкин. До этого российский транспорт использовал иностранную электронику.В начале июня 2024 года компания сообщила, что начнёт производить компоненты для электромобилей «Атом». В будущем «Элемент» может попытаться выйти и на другие сегменты транспортного рынка — например, поезда или автобусы, полагает Брыкин.#новости #элемент #оак
"она будет выше, чем у иностранных компаний"
Зато своё, родное (наверное).
У асашай та же ситуация - своё родное дороже Китая. Но они правильные патриоты а тут не правильные патриоты почему то.
китайское уже как родное
- а оно, отечественное?
- отечественное-отечественное. Просто отечество не наше
ключевое слово ...наверное
— Холмс, это чудо, что нам удалось скрыться. Но не могу понять, почему самолет Мориарти не взлетел?
— Элемент, Ватсон!
Запаслись кремнием с пляжей? А то зимой снег будет. А германий из Германии видимо уже не привозят.