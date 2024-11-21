«Делимобиль» стал продавать рекламу на автомобилях и в приложении

Первыми покупателями стали «МТС Live», бренд шин Cordiant и продавец бытовой техники Redmond.Каршеринг запустил собственную рекламную платформу. Компании смогут разместить рекламу в приложении и на автомобилях, а внутри машин заказать семплинг (распространение образцов товаров).Стоимость контрактов сервис не раскрывает. По словам источника «Ведомостей» в одной из каршеринговых компаний, за первые интеграции «Делимобиль» получил «несколько десятков миллионов рублей». Комплексные проекты по оклейке машин и интеграции в приложение начинаются от 5 млн рублей, добавил собеседник.«Делимобиль» рассчитывает, что рекламная платформа будет востребована за счёт «креативного подхода и дефицита рекламного инвентаря на российском рынке», пишет газета.В перспективе это направление сможет занять «заметную долю» в выручке, считает компания. Для этого она планирует увеличить число рекламодателей, расширить цифровые форматы рекламы и автоматизировать запуск проектов. Среди других планов — предоставлять сервисные услуги сторонним компаниям на базе собственных автосервисов.По словам издателя «Трушеринга» Юрия Николаева, другие игроки на рынке пока не предлагали рекламу сторонним компаниям. В основном они ограничиваются стандартной и дополнительной оклейкой в рамках собственных кампаний и экосистемных сервисов.#новости #делимобиль
А что, со штрафов уже мало выручки ?))
Денег много не бывает
🤡🤡🤡
А мультимедиа чего простаивает? Долой Яндекснавигатор, врубаем видео ролики с рекламой.
так в делимобиле и нет нормальной мультимедии(
Интересно, Делимобиль согласует размещение рекламы на оказание услуг юридической защиты при аренде автотранспорта?
А рекламу @Яндекс Драйв?