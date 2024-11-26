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Таня Боброва
Транспорт

Whoosh отчитался за девять месяцев 2024 года: выручка — 12,5 млрд рублей, чистая прибыль — 2,9 млрд рублей

Компания нарастила флот и базу пользователей.

  • ПАО «Вуш холдинг» объявило финансовые результаты по МСФО. Выручка кикшеринга (без учёта выручки от продаж самокатов и прочих товаров) выросла на 32% год к году — до 12,5 млрд рублей.
  • Показатель EBITDA услуг кикшеринга (прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации) — 6,5 млрд рублей, рост на 33% год к году. Чистая прибыль — 2,9 млрд рублей против 3 млрд рублей за три квартала 2023 года. Чистая прибыль без учёта курсовых разниц — 2,94 млрд против почти 2,2 млрд.
  • За девять месяцев 2024 года общее количество средств индивидуальной мобильности (СИМ), подключенных к сервису, выросло до 213 тысяч (146,5 тысячи за девять месяцев 2023-го). Количество зарегистрированных аккаунтов — 26,6 млн против 19,6 млн годом ранее, поездок — 126,8 млн против 89,6 млн.
  • Whoosh предлагает краткосрочную аренду самокатов и электровелосипедов в России, Беларуси и Казахстане. В 2022 году компания провела IPO на Мосбирже.
Источник: Whoosh 
Источник: Whoosh 

#новости #whoosh

1010
11
11
29 комментариев
Слегка Придурковатый

Ничего, ничего, последние 2-3 года электропомоечным осталось. Скоро все арендные электропомойки выпиздят на мороз.

2
1
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Кусок Идиотизма
10
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Иванов Иван

Почему это?

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Владимир Королёв

Врум, врум)) мороз нам не помеха, еще больше веселых ситуаций)

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Денис Кравцов

флот? че?))

4
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Ястржембский

Никогда не катался на самокате.

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Rayan

удобная штука,если с умом добираться от точки до точки ,а не на по**р лететь и сшибать людей(

7
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