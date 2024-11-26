Whoosh отчитался за девять месяцев 2024 года: выручка — 12,5 млрд рублей, чистая прибыль — 2,9 млрд рублей

Компания нарастила флот и базу пользователей.ПАО «Вуш холдинг» объявило финансовые результаты по МСФО. Выручка кикшеринга (без учёта выручки от продаж самокатов и прочих товаров) выросла на 32% год к году — до 12,5 млрд рублей.Показатель EBITDA услуг кикшеринга (прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации) — 6,5 млрд рублей, рост на 33% год к году. Чистая прибыль — 2,9 млрд рублей против 3 млрд рублей за три квартала 2023 года. Чистая прибыль без учёта курсовых разниц — 2,94 млрд против почти 2,2 млрд.За девять месяцев 2024 года общее количество средств индивидуальной мобильности (СИМ), подключенных к сервису, выросло до 213 тысяч (146,5 тысячи за девять месяцев 2023-го). Количество зарегистрированных аккаунтов — 26,6 млн против 19,6 млн годом ранее, поездок — 126,8 млн против 89,6 млн.Whoosh предлагает краткосрочную аренду самокатов и электровелосипедов в России, Беларуси и Казахстане. В 2022 году компания провела IPO на Мосбирже.Источник: Whoosh #новости #whoosh
Ничего, ничего, последние 2-3 года электропомоечным осталось. Скоро все арендные электропомойки выпиздят на мороз.
Почему это?
Врум, врум)) мороз нам не помеха, еще больше веселых ситуаций)
флот? че?))
Никогда не катался на самокате.
удобная штука,если с умом добираться от точки до точки ,а не на по**р лететь и сшибать людей(