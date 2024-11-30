Его связывают с «искусственным» повышением стоимости услуг. Сотрудники Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Кыргызстана провели обыски в офисах «Яндекс Такси» и «его партнёров», пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Компанию подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. В ГКНБ утверждают, что несмотря на предпринятые местной Службой антимонопольного регулирования меры, «Яндекс Такси» «необоснованно завысило» процентные ставки для водителей, что привело к «искусственному повышению стоимости услуг».Ведомство ведёт работу «по установлению причастных к противоправным действиям лиц для привлечения к уголовной ответственности».В апреле 2024 года антимонопольный регулятор Кыргызстана внёс «Яндекс Такси» в реестр монополистов.Фото Sputnik #новости #яндекстакси
у нас бы так
У нас так низзя.
Цены бы они в адекват привели. Но такие фантазии тоже никому не интересны.
отжим и дележ? если хоть немного в теме местной там срать хотели на юзеров
Эх, налоги... Пыль да туман.
В офисе «Яндекс Такси» в Кыргызстане прошёл обыск по делу об уклонении от уплаты налогов - опа интересная история.
Я что то пропустил, или когда страну в русском языке из Киргизии переименовали?
Ну 33 года вы пропустили.