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Артур Томилко
Транспорт

В офисе «Яндекс Такси» в Кыргызстане прошёл обыск по делу об уклонении от уплаты налогов

Его связывают с «искусственным» повышением стоимости услуг.

  • Сотрудники Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Кыргызстана провели обыски в офисах «Яндекс Такси» и «его партнёров», пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
  • Компанию подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. В ГКНБ утверждают, что несмотря на предпринятые местной Службой антимонопольного регулирования меры, «Яндекс Такси» «необоснованно завысило» процентные ставки для водителей, что привело к «искусственному повышению стоимости услуг».
  • Ведомство ведёт работу «по установлению причастных к противоправным действиям лиц для привлечения к уголовной ответственности».
  • В апреле 2024 года антимонопольный регулятор Кыргызстана внёс «Яндекс Такси» в реестр монополистов.
Фото Sputnik 
Фото Sputnik 

#новости #яндекстакси

22
16 комментариев
Александр

у нас бы так

6
1
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Вадим Д.

У нас так низзя.
Цены бы они в адекват привели. Но такие фантазии тоже никому не интересны.

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Вадим Чиняев

отжим и дележ? если хоть немного в теме местной там срать хотели на юзеров

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Sergey Zhukov

Эх, налоги... Пыль да туман.

1
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Tony Joke

В офисе «Яндекс Такси» в Кыргызстане прошёл обыск по делу об уклонении от уплаты налогов - опа интересная история.

1
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Keeping sanity

Я что то пропустил, или когда страну в русском языке из Киргизии переименовали?

1
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Макс

Ну 33 года вы пропустили.

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