«Яндекс Go» начал показывать, из чего состоит цена поездки

Подачи автомобиля, стоимости самой поездки, надбавки и дополнительных опций.Увидеть её можно до заказа машины, сообщила компания. Для этого нужно выбрать пункт назначения и нажать на значок рубля в верхнем левом углу.Скриншот vc.ru Стоимость состоит из нескольких блоков — стоимость подачи машины, базовый тариф, в который входит суммарная стоимость минут и километров по маршруту, надбавка за повышенный спрос, если он есть, цена дополнительных опций, например, за детское кресло.Проезд по платной дороге в Санкт-Петербурге с детским креслом. Скриншот vc.ru Если будет час пик или непогода, цены рассчитают автоматически: к стоимости подачи машины прибавят надбавку, а цену минут и километров умножат на «коэффициент повышенного спроса для справедливой компенсации потраченного времени водителя».С помощью детализации цен пассажиры смогут принять решение — заказать услуги такси сейчас или дождаться падения пикового спроса, выбрать другой тариф или скорректировать свой маршрут, считают в «Яндексе».#новости #яндекстакси
Подождать пока спрос упадет и поехать в два раза дороже 🤡
Мой стандарт
Смогут принять решение, уехать Яндексом или пройтись пешком ?
уехать убером
надбавка за повышенный спросСамый важный блок. Всё спишет.
Раз есть повышенный спрос, значит услуга комфортного перемещения все ещё недорогая?
Как это поможет против 500₽/км в новогодние праздники?
Последнее время много времени стал проводить за компьютером и в итоге перестал пользоваться такси, чтобы чаще гулять и было хорошее самочувствие. Но когда надо срочно куда то добраться то так же вызываю Яндекс, ведь альтернативы у нас пока нет.