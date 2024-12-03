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Евгения Евсеева
Транспорт

«Яндекс Go» начал показывать, из чего состоит цена поездки

Подачи автомобиля, стоимости самой поездки, надбавки и дополнительных опций.

  • Увидеть её можно до заказа машины, сообщила компания. Для этого нужно выбрать пункт назначения и нажать на значок рубля в верхнем левом углу.
Скриншот vc.ru 
Скриншот vc.ru 
  • Стоимость состоит из нескольких блоков — стоимость подачи машины, базовый тариф, в который входит суммарная стоимость минут и километров по маршруту, надбавка за повышенный спрос, если он есть, цена дополнительных опций, например, за детское кресло.
Проезд по платной дороге в Санкт-Петербурге с детским креслом. Скриншот vc.ru
Проезд по платной дороге в Санкт-Петербурге с детским креслом. Скриншот vc.ru
  • Если будет час пик или непогода, цены рассчитают автоматически: к стоимости подачи машины прибавят надбавку, а цену минут и километров умножат на «коэффициент повышенного спроса для справедливой компенсации потраченного времени водителя».
  • С помощью детализации цен пассажиры смогут принять решение — заказать услуги такси сейчас или дождаться падения пикового спроса, выбрать другой тариф или скорректировать свой маршрут, считают в «Яндексе».

#новости #яндекстакси

44
7 комментариев
Анастасия Варламова

Подождать пока спрос упадет и поехать в два раза дороже 🤡
Мой стандарт

12
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Sokolov Sergey

Смогут принять решение, уехать Яндексом или пройтись пешком ?

5
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bauka alimgazy

уехать убером

1
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Вадим Д.

надбавка за повышенный спросСамый важный блок. Всё спишет.

5
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Костя Иночкин

Раз есть повышенный спрос, значит услуга комфортного перемещения все ещё недорогая?

1
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Лев Гришин

Как это поможет против 500₽/км в новогодние праздники?

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Евгений

Последнее время много времени стал проводить за компьютером и в итоге перестал пользоваться такси, чтобы чаще гулять и было хорошее самочувствие. Но когда надо срочно куда то добраться то так же вызываю Яндекс, ведь альтернативы у нас пока нет.

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