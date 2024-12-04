В Москве заработали первые платные городские зарядки для электромобилей

Это поможет ускорить развитие инфраструктуры, считают местные власти.Дептранс Москвы запустил пилот на 39 новых зарядных станциях проекта «Энергия Москвы». На них будет действовать рекомендованный тариф — 20 рублей за кВт·ч.Новые станции установили в 15 районах. Всего в столице на начало декабря 2024 года работает около 290 станций «Энергии Москвы» в более чем 100 районах. В планах до 2030 года — увеличить количество зарядок до 30 тысяч и электромобилей до 320 тысяч или 7% от общего числа машин.Ранее установленные станции останутся бесплатными. Также власти сохранили для владельцев электромобилей нулевой транспортный налог и бесплатные городские парковки.Расположение новых зарядок с тарификацией. Источник здесь и далее: Дептранс Москвы#новости #электромобили #москва
пора и транспортный налог возвращать, как и планировалось
ну так то налогов много не бывает !
рекомендованный тариф — 20 рублей за кВт·ч.Постойте, но из розетки в три раза дешевле.
Ну так ты найди розетку с таким током и тогда вопросов не будет
В Москве заработали НА первых платных городских зарядках
А сколько выйдет зарядиться полностью? Дешевле чем бензин?)
У нас уже год как в районе стоят. Какая-то запоздалая новость