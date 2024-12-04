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Таня Боброва
Транспорт

В Москве заработали первые платные городские зарядки для электромобилей

Это поможет ускорить развитие инфраструктуры, считают местные власти.

  • Дептранс Москвы запустил пилот на 39 новых зарядных станциях проекта «Энергия Москвы». На них будет действовать рекомендованный тариф — 20 рублей за кВт·ч.
  • Новые станции установили в 15 районах. Всего в столице на начало декабря 2024 года работает около 290 станций «Энергии Москвы» в более чем 100 районах. В планах до 2030 года — увеличить количество зарядок до 30 тысяч и электромобилей до 320 тысяч или 7% от общего числа машин.
  • Ранее установленные станции останутся бесплатными. Также власти сохранили для владельцев электромобилей нулевой транспортный налог и бесплатные городские парковки.
Расположение новых зарядок с тарификацией. Источник здесь и далее: Дептранс Москвы
Расположение новых зарядок с тарификацией. Источник здесь и далее: Дептранс Москвы
В Москве заработали первые платные городские зарядки для электромобилей
В Москве заработали первые платные городские зарядки для электромобилей
В Москве заработали первые платные городские зарядки для электромобилей
В Москве заработали первые платные городские зарядки для электромобилей

#новости #электромобили #москва

77
11
11
35 комментариев
Роман Кулаков

пора и транспортный налог возвращать, как и планировалось

4
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Павел Блахин

ну так то налогов много не бывает !

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Griby Lenina

рекомендованный тариф — 20 рублей за кВт·ч.Постойте, но из розетки в три раза дешевле.

1
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kotletnik

Ну так ты найди розетку с таким током и тогда вопросов не будет

4
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Покушай булочек

В Москве заработали НА первых платных городских зарядках

1
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Гагарин

А сколько выйдет зарядиться полностью? Дешевле чем бензин?)

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Покушай булочек

У нас уже год как в районе стоят. Какая-то запоздалая новость

1
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