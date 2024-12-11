Китайские автомобили заняли 80% сегмента премиальных машин в 2024 году — исследование

Среди самых популярных брендов — Exeed, Tank, Li Auto и Нongqi.Источник: Global Look PressПродажи премиальных автомобилей вернулись к уровню до 2022 года — к доле рынка в 10%, пишет Autonews со ссылкой на исследование «Автодома». При этом его структура «претерпела фундаментальные изменения».В пятёрку популярных брендов в 2024 году вошли Exeed, Tank, Li Auto, BMW, Нongqi, в то время как в 2021 году топ-5 выглядел так — BMW, Mercedes-Benz, Lexus, Audi, Volvo.Единственный китайский премиальный бренд, представленный на российском рынке в 2021 году, Exeed, тогда продал 3756 автомобилей. Это примерно столько, сколько в 2024-м продаётся машин Exeed за месяц, отмечает издание.Также в 2021 году китайские бренды были представлены в первую очередь бюджетными моделями, а в 2024 году картина выглядит так: в массовом сегменте — 60%, в премиальном — 80%.Трейд-ин, ключевая ставка и «качество и инновации»При покупке нового автомобиля 45% клиентов «Автодома» используют трейд-ин. Среди купивших машину таким образом 44% раньше владели немецкими автомобилями, 32% — японскими, 12% — корейскими, 6% — американскими, 4% — французскими, 2% — шведскими.73% сданных в трейд-ин автомобилей относятся к моделям премиального сегмента, 27% — массового. Владевшие ранее Mercedes-Benz, BMW и Lexus чаще других приобретали китайские премиальные машины таким способом — их доли составили 14%, 12% и 11% соответственно. Из массового сегмента в премиальный активнее всего переходили владельцы Volkswagen (17%), Toyota (15%) и Nissan (11%).Несмотря на доминирующее положение в продажах новых автомобилей, общая доля «китайцев» в российском автопарке составляет чуть более 4%. Согласно опросу «Автостата», 27,6% владельцев машин не готовы приобретать китайские автомобили и ещё 27,5% «вынуждены», так как нет других альтернатив.Также рынку «помогает» ключевая ставка ЦБ. Большинство покупок совершают при помощи кредитов, и на фоне высокой ставки важно субсидирование процентов и официальные гарантии. Их китайские автопроизводители готовы давать на семь-восемь лет.Кроме того, есть случаи, когда бренд «завоевал» клиентов «благодаря качеству и инновациям». Это, например, Zeekr, который не представлен в России официально, но занимает первое место среди электромобилей и шестое — среди премиальных марок.#новости #китай
Также в 2021 году китайские бренды были представлены в первую очередь бюджетными моделями, а в 2024 году картина выглядит так: в массовом сегменте — 60%, в премиальном — 80%.
Машины те же, просто теперь они продаются в других ценовых сегментах
Exeed, Tank, Li Auto, Нongqi
А производители этих машин знают, что они премиальные? :D Просто это цены ниже тесла3, которая не является премиальной и близко, а то и вовсе уровня гольфа в нормальной комплектации ^^ Это при том, что в Китае достаточно дорогие авто
так не машины премиальные, а цены!
Согласно опросу «Автостата», 27,6% владельцев машин не готовы приобретать китайские автомобили и ещё 27,5% «вынуждены», так как нет других альтернатив.
Печально когда нет выбора. Даже у самих китайцев есть он