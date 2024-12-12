«Делимобиль» запустил услугу предварительного бронирования автомобиля на срок до 10 часов

До этого максимальный срок составлял 30 минут и оплачивался поминутно. Функция позволяет пользователю заранее забронировать для себя автомобиль за несколько часов до поездки с «выгодной тарификацией», рассказали в сервисе.Срок бронирования — от 10 минут в любое время суток и до 10 часов ночью. Его стоимость рассчитывается индивидуально в зависимости от рейтинга пользователя, его местоположения и марки арендуемого автомобиля.До этого бронирование нужно было оплачивать поминутно, а максимальный срок для пользователей без платной подписки составлял 30 минут.В 2022 году услуг заказа машины к конкретному времени и месту тестировал «Ситидрайв». Автомобиль можно было заказать только на утро и как минимум за шесть часов до поездки.#новости #делимобиль
Уверен, не всем это понравится
Яндекс Сплит и магазин Citilink.ru обманывают покупателей! ОСТОРОЖНО!
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Это вряд ли вообще кому то полезно
Звучит как-то странно. Типа видишь с вечера тачку около дома, бронируешь её на утро, чтобы гарантировано уехать на работу на ней. И что, она будет стоять без использования 10 часов? Как работает эта экономика?
Может типо итак использование ночь сильно меньше и за счет такой брони суммарно по городу будет окупаемость?
Будет ли это удобно водителям, ведь разные ситуации в жизни бывают
Окей, а вот подписчики с платной подпиской — они в шоколаде? Или новые условия для всех одинаковые? Тут важно уточнить