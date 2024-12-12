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Артур Томилко
Транспорт

«Делимобиль» запустил услугу предварительного бронирования автомобиля на срок до 10 часов

До этого максимальный срок составлял 30 минут и оплачивался поминутно.

  • Функция позволяет пользователю заранее забронировать для себя автомобиль за несколько часов до поездки с «выгодной тарификацией», рассказали в сервисе.
  • Срок бронирования — от 10 минут в любое время суток и до 10 часов ночью. Его стоимость рассчитывается индивидуально в зависимости от рейтинга пользователя, его местоположения и марки арендуемого автомобиля.
  • До этого бронирование нужно было оплачивать поминутно, а максимальный срок для пользователей без платной подписки составлял 30 минут.
«Делимобиль» запустил услугу предварительного бронирования автомобиля на срок до 10 часов
«Делимобиль» запустил услугу предварительного бронирования автомобиля на срок до 10 часов
  • В 2022 году услуг заказа машины к конкретному времени и месту тестировал «Ситидрайв». Автомобиль можно было заказать только на утро и как минимум за шесть часов до поездки.

#новости #делимобиль

22
11 комментариев
Артем Демидов

Уверен, не всем это понравится

2
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Misha Boss

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https://vc.ru/u/3797162-misha-boss/1695983-yandeks-split-i-magazin-citilinkru-obmanyvayut-pokupatelei-ostorozhno

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Наталья Филиппова

Это вряд ли вообще кому то полезно

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Evgeny Afanasev

Звучит как-то странно. Типа видишь с вечера тачку около дома, бронируешь её на утро, чтобы гарантировано уехать на работу на ней. И что, она будет стоять без использования 10 часов? Как работает эта экономика?

1
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Владимир Луговкин

Может типо итак использование ночь сильно меньше и за счет такой брони суммарно по городу будет окупаемость?

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Анатолий Савельев

Будет ли это удобно водителям, ведь разные ситуации в жизни бывают

1
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Антон Татаринов

Окей, а вот подписчики с платной подпиской — они в шоколаде? Или новые условия для всех одинаковые? Тут важно уточнить

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