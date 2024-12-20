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Евгения Евсеева
Транспорт

«Яндекс Go» добавил возможность пожаловаться на цену поездки

Компания проанализирует отзывы, чтобы понять, какими способами можно сдерживать цены.

  • Функция появилась в тестовом режиме: теперь пассажиры могу оставить обратную связь на цену поездки. Она будет появляться у пользователей постепенно, сообщили в компании.
  • Сделать это можно в разделе с детализацией цен — для этого нужно после выбора маршрута нажать на значок рубля в левом верхнем углу экрана.
  • Можно указать, что именно вызывает вопросы: итоговая сумма, изменение стоимости из-за пробок или высокого спроса или правила расчёта.
«Яндекс Go» добавил возможность пожаловаться на цену поездки
  • С пользователем свяжутся сотрудники поддержки, объяснят детали ценообразования и дадут советы, как можно сэкономить на следующих поездках.
  • «Яндекс» соберёт и проанализирует все отзывы пассажиров — это поможет ей понять, в каких ситуациях их не устраивают цены и в 2025 году придумать новые меры по сдерживанию ценообразования.

#новости #яндекс

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194 комментария
Lauren Simmons

Отличная новость! Я уже не раз сталкивалась с ситуацией, когда цена поездки сильно завышена. Надеюсь, теперь с помощью этой функции удастся добиться более справедливых тарифов

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2
1
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ChBRR

Бери машину, и вози дешевле, чо уж)

6
1
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Stanislav

покупай весту за 2млн в кредит под 30% и вози за копейки))

1
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Герцогиня Фифи

просто делаете таксисту миню и цена сразу минус писят процентов

1
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Костя Иночкин

А ты хорош!

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Holair

это вряд ли)))

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Сергей Леопольдович

Вы в Яндексе такие какие-то оторвы фантазеры... )))
Говорить правой руке, что она не права и надо бы ценник не так ломить?

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