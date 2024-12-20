«Яндекс Go» добавил возможность пожаловаться на цену поездки

Компания проанализирует отзывы, чтобы понять, какими способами можно сдерживать цены.Функция появилась в тестовом режиме: теперь пассажиры могу оставить обратную связь на цену поездки. Она будет появляться у пользователей постепенно, сообщили в компании.Сделать это можно в разделе с детализацией цен — для этого нужно после выбора маршрута нажать на значок рубля в левом верхнем углу экрана.Можно указать, что именно вызывает вопросы: итоговая сумма, изменение стоимости из-за пробок или высокого спроса или правила расчёта.С пользователем свяжутся сотрудники поддержки, объяснят детали ценообразования и дадут советы, как можно сэкономить на следующих поездках.«Яндекс» соберёт и проанализирует все отзывы пассажиров — это поможет ей понять, в каких ситуациях их не устраивают цены и в 2025 году придумать новые меры по сдерживанию ценообразования.#новости #яндекс
Отличная новость! Я уже не раз сталкивалась с ситуацией, когда цена поездки сильно завышена. Надеюсь, теперь с помощью этой функции удастся добиться более справедливых тарифов
Бери машину, и вози дешевле, чо уж)
покупай весту за 2млн в кредит под 30% и вози за копейки))
просто делаете таксисту миню и цена сразу минус писят процентов
А ты хорош!
это вряд ли)))
Вы в Яндексе такие какие-то оторвы фантазеры... )))
Говорить правой руке, что она не права и надо бы ценник не так ломить?