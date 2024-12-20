Запланированный старт продаж кроссовера «Москвич 8» перенесли на начало 2025 года

Изначально производство и продажи завод рассчитывал начать до конца 2024 года.«Москвич» готов к производству модели «Москвич 8», сообщили ТАСС в пресс-службе автозавода. Компания ждёт его старта и планирует начать продажи в феврале 2025 года.Предприятие представило «Москвич 8» в апреле 2024 года. Это семиместный кроссовер с бензиновым двигателем мощностью 174 л.с. и семиступенчатой роботизированной трансмиссией. Внешне модель «сильно напоминает китайский JAC Sehol X8 Plus», писало Autonews.Осенью 2024 года Autonews со ссылкой на автозавод писало, что кроссовер начнут выпускать в октябре, а старт продаж намечен на конец 2024-го. Почему сроки перенесли, неясно.Дилер «Авилон» в беседе с «Автостатом» предполагал, что машина будет стоить от 2,8 млн до 3 млн рублей в зависимости от комплектации.Источник: «Москвич», rg.ru #новости #москвич
Надо было на 2030
К сожалению весь 30й заняли самолёты
Я за 2146! Как раз все разовьются до условно-космических технологий, а у нас москвич выпустят, всё чётко.
78 логотипов "Москвич" изготовить не успевают, чтобы машина стала ответственная? Заказали бы сразу в Китае с машинами, не заморачивались. Помнится , примерно столько машин было продано предыдущей модели за первые месяцы. Или у менеджмента в этот раз амбициозные планы, сразу сотню машин продать?))
Он настолько опережает технологии?
Можно и на 2050, готов потерпеть.
Правильный заголовок "Запланированный старт продаж кроссовера «莫斯科維奇 8» перенесли на начало 2025 года