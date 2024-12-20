Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Деньги
Маркетинг
Сервисы
Карьера
Личный опыт
Крипто
Маркетплейсы
AI
Право
Образование
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Таня Боброва
Транспорт

Запланированный старт продаж кроссовера «Москвич 8» перенесли на начало 2025 года

Изначально производство и продажи завод рассчитывал начать до конца 2024 года.

  • «Москвич» готов к производству модели «Москвич 8», сообщили ТАСС в пресс-службе автозавода. Компания ждёт его старта и планирует начать продажи в феврале 2025 года.
  • Предприятие представило «Москвич 8» в апреле 2024 года. Это семиместный кроссовер с бензиновым двигателем мощностью 174 л.с. и семиступенчатой роботизированной трансмиссией. Внешне модель «сильно напоминает китайский JAC Sehol X8 Plus», писало Autonews.
  • Осенью 2024 года Autonews со ссылкой на автозавод писало, что кроссовер начнут выпускать в октябре, а старт продаж намечен на конец 2024-го. Почему сроки перенесли, неясно.
  • Дилер «Авилон» в беседе с «Автостатом» предполагал, что машина будет стоить от 2,8 млн до 3 млн рублей в зависимости от комплектации.
Источник: «Москвич», rg.ru 
Источник: «Москвич», rg.ru 

#новости #москвич

3333
77
11
114 комментария
lucklessman

Надо было на 2030

36
5
3
1
1
1
Ответить
Boby Fisher

К сожалению весь 30й заняли самолёты

33
3
2
1
1
Ответить
Вадим Д.

Я за 2146! Как раз все разовьются до условно-космических технологий, а у нас москвич выпустят, всё чётко.

7
1
1
Ответить
Pavelzzz

78 логотипов "Москвич" изготовить не успевают, чтобы машина стала ответственная? Заказали бы сразу в Китае с машинами, не заморачивались. Помнится , примерно столько машин было продано предыдущей модели за первые месяцы. Или у менеджмента в этот раз амбициозные планы, сразу сотню машин продать?))

6
Ответить
тёма

Он настолько опережает технологии?

2
1
Ответить
Торин Дубощит

Можно и на 2050, готов потерпеть.

1
Ответить
Покушай булочек

Правильный заголовок "Запланированный старт продаж кроссовера «莫斯科維奇 8» перенесли на начало 2025 года

24
2
1
1
Ответить