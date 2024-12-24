Разработчик летающего такси Lilium с более $1 млрд инвестиций уволил всех сотрудников и закрылся

Обновлено в 17:00 мск. После новостей о закрытии Lilium объявила, что нашла инвестора: им стал Mobile Uplift Corporation, который выкупит дочерние активы компании. После закрытия сделки стороны проведут реструктуризацию, а к январю 2025 года Lilium планирует возобновить работу.
Актуально просто всегда
Переведите пожалуйста для колхозников, а то я как то не углублен в американский юмор
У вас старая информация. Буквально час назад:
Маленькое рождественское чудо для немецких воздушных электротакси. Обанкротившийся пионер немецких электросамолетов Lilium все-таки нашел инвестора и планирует возобновить бизнес в январе! Как объявила компания-стартап, консорциум инвесторов Mobile Uplift Corporation подписал соглашение о покупке активов дочерних предприятий Lilium. Компания Lilium, расположенная под Мюнхеном, уже объявила о прекращении своей деятельности, а все 1000 сотрудников получили заявления об увольнении. Но в ночь на 24 декабря произошел прорыв!
9. Работа консультантом по запуску воздушных такси или повторить цикл ещё раз )
Сотрудникам хотя бы выплатят увольнительные ?
Он улетел, но обещал вернуться...
А вот как выглядит переобувание в воздухе...ну-ну. Объявил бы тогда о ребрендинге, типа мы не обанкротились а открыли другую фирму(про перевод сотрудников не уточняется)