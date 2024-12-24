Разработчик летающего такси Lilium с более $1 млрд инвестиций уволил всех сотрудников и закрылся

Обновлено в 17:00 мск. После новостей о закрытии Lilium объявила, что нашла инвестора: им стал Mobile Uplift Corporation, который выкупит дочерние активы компании. После закрытия сделки стороны проведут реструктуризацию, а к январю 2025 года Lilium планирует возобновить работу.