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Евгения Евсеева
Транспорт

Разработчик летающего такси Lilium с более $1 млрд инвестиций уволил всех сотрудников и закрылся

В октябре 2024 года он собирался подавать на банкротство.

Обновлено в 17:00 мск. После новостей о закрытии Lilium объявила, что нашла инвестора: им стал Mobile Uplift Corporation, который выкупит дочерние активы компании. После закрытия сделки стороны проведут реструктуризацию, а к январю 2025 года Lilium планирует возобновить работу.

  • Об увольнениях рассказало немецкое издание Gründerszene, а позже сооснователь и глава компании Патрик Натен подтвердил, что стартап прекратил свою деятельность.
Источник: Lilium
Источник: Lilium
  • Lilium основана в Германии в 2015 году, она разрабатывала электрические самолёты с вертикальным взлётом. Первый полёт их двухместная модель совершила в 2017 году, а в 2019-м компания испытала пятиместный самолёт. Всего за время существования стартап привлёк больше $1 млрд инвестиций, пишет TechCrunch.
  • У Lilium были заключены контракты на поставку самолётов, в том числе на 100 штук для Саудовской Аравии. Сборку аэротакси начали в 2024 году, а поставлять их клиентам планировали к 2026-му.
  • Но в октябре 2024-го Lilium объявила, что подаст заявление на банкротство, так как у компании закончились деньги. Она собиралась найти финансирование для продолжения работы, но, по словам источников Gründerszene, инвесторы не нашлись.

#новости #lilium

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90 комментариев
Parenek

Актуально просто всегда

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Sergey

Переведите пожалуйста для колхозников, а то я как то не углублен в американский юмор

2
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S.Capusta

У вас старая информация. Буквально час назад:
Маленькое рождественское чудо для немецких воздушных электротакси. Обанкротившийся пионер немецких электросамолетов Lilium все-таки нашел инвестора и планирует возобновить бизнес в январе! Как объявила компания-стартап, консорциум инвесторов Mobile Uplift Corporation подписал соглашение о покупке активов дочерних предприятий Lilium. Компания Lilium, расположенная под Мюнхеном, уже объявила о прекращении своей деятельности, а все 1000 сотрудников получили заявления об увольнении. Но в ночь на 24 декабря произошел прорыв!

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8
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Сергей про е-ком

9. Работа консультантом по запуску воздушных такси или повторить цикл ещё раз )

2
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Станислав

Сотрудникам хотя бы выплатят увольнительные ?

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Максим Исаев

Он улетел, но обещал вернуться...

1
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Taras Kostyk

А вот как выглядит переобувание в воздухе...ну-ну. Объявил бы тогда о ребрендинге, типа мы не обанкротились а открыли другую фирму(про перевод сотрудников не уточняется)

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