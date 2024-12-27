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Таня Боброва
Транспорт

РЖД протестировали робособак на потенциально опасных участках железной дороги

Оценили, как роботы следуют прописанному алгоритму, перемещаются по инфраструктуре и сколько времени могут работать без подзарядки.

Источник: РЖД / DTF
  • Пока есть три робособаки, которых тестировали учёные из Научно-исследовательского и проектно-конструкторского института информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте (НИИАС), рассказали в РЖД.
  • Устройства оснащены камерами и лидарами и автоматически передают данные оператору. Кто разработчик роботов, компания не уточнила.
  • Компания завершила осеннюю серию испытаний на «грузонапряжённых» станциях Московского региона. Специалисты тестировали, как роботы выполняют прописанный алгоритм действий, перемещаются по инфраструктуре на «лапах» и колёсах, а также оценили время автономной работы.
  • В будущем робособак можно будет использовать для контроля соблюдения охраны труда и транспортной безопасности, диагностирования состояния инфраструктуры и подвижного состава, считают в РЖД.
Источник: РЖД
  • РЖД не первая компания, которая тестирует робособак в России. Например, в декабре 2024 года VisionLabs вместе с «Лабораторией новых продуктов» испытывала робособак на стройплощадке Фонда Международного медицинского кластера в Москве.

#новости #ржд

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62 комментария
Constantine R.

На такой робособаке можно торговать пивом и сухариками на платформах.

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Любознательный

Или гавкать - на этой остановке нельзя выходить курить. Ждите следующей.

5
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электромонтажник

И курочкой)

2
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KendSharrien

Обворуют

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Василий Орлов

И сразу + 100% к чеку за новинку.

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Буквоед

Угля много жрёт такая собака?

8
2
1
1
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Таня Боброва
Автор

Вагон и маленькую тележку

8
1
1
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