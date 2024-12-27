РЖД протестировали робособак на потенциально опасных участках железной дороги

Оценили, как роботы следуют прописанному алгоритму, перемещаются по инфраструктуре и сколько времени могут работать без подзарядки.Источник: РЖД / DTFПока есть три робособаки, которых тестировали учёные из Научно-исследовательского и проектно-конструкторского института информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте (НИИАС), рассказали в РЖД.Устройства оснащены камерами и лидарами и автоматически передают данные оператору. Кто разработчик роботов, компания не уточнила.Компания завершила осеннюю серию испытаний на «грузонапряжённых» станциях Московского региона. Специалисты тестировали, как роботы выполняют прописанный алгоритм действий, перемещаются по инфраструктуре на «лапах» и колёсах, а также оценили время автономной работы.В будущем робособак можно будет использовать для контроля соблюдения охраны труда и транспортной безопасности, диагностирования состояния инфраструктуры и подвижного состава, считают в РЖД.Источник: РЖДРЖД не первая компания, которая тестирует робособак в России. Например, в декабре 2024 года VisionLabs вместе с «Лабораторией новых продуктов» испытывала робособак на стройплощадке Фонда Международного медицинского кластера в Москве.#новости #ржд
На такой робособаке можно торговать пивом и сухариками на платформах.
Или гавкать - на этой остановке нельзя выходить курить. Ждите следующей.
И курочкой)
Обворуют
И сразу + 100% к чеку за новинку.
Угля много жрёт такая собака?
Вагон и маленькую тележку