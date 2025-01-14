Минтранс Испании предложил запустить единый билет на общественный транспорт в 2026 году

В октябре 2024 года Испанию посетили 8,96 млн иностранных туристов — это на 9,5% больше, чем годом ранее. Больше всего гостей приехало из Великобритании, Германии и Франции.

Число туристов из «других стран Европы» (включая Россию) выросло на 14,7% и составило 817,28 тысячи человек.