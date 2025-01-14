Минтранс Испании предложил запустить единый билет на общественный транспорт в 2026 году

Цена может варьироваться от €30 до €49 в месяц, полагают СМИ.Проездной билет (billete único) планируют распространить на весь транспорт в Испании. Если инициативу поддержат во всех 17 регионах, то с помощью этого проездного можно будет оплатить поездку в автобусе, трамвае, метро или пригородном поезде, пишет The Local.Каталония в силу своей автономности может и не подключиться к этой инициативе, отмечает издание.В Мадриде уже работает аналогичная система: субсидированный проездной билет обеспечивает доступ ко всем видам общественного транспорта региона, включая пригородные поезда Renfe. Исключение составляют поезда среднего и дальнего следования.Минтранс управляет только пригородными поездами Cercanías (в том числе Rodalies в Каталонии), а также региональными и поездами дальнего следования. А метро, автобусные сети и трамваи находятся под управлением местных транспортных органов или муниципалитетов. Из-за этого ведомству может быть непросто добиться одобрения на национальном уровне, отмечает The Local.UnsplashВ октябре 2024 года Испанию посетили 8,96 млн иностранных туристов — это на 9,5% больше, чем годом ранее. Больше всего гостей приехало из Великобритании, Германии и Франции.Число туристов из «других стран Европы» (включая Россию) выросло на 14,7% и составило 817,28 тысячи человек.С февраля 2022 года количество россиян и украинцев, проживающих в Барселоне, увеличилось к июню 2024 года на 70% (+4500 человек). На начало 2024-го в Барселоне, где проживает 1,6 млн человек, было зарегистрировано 12,2 тысячи россиян и 9600 украинцев.#новости #испания
Москвичи с Тройкой, смотрят на новость с самодовольной улыбкой, остальные жители РФ - как на чудо
Речь про единый проездной по всей стране. Как в Германии Deutschlandticket. Платишь 58 евро в месяц и можешь ездить на всем транспорте в стране, включая поезда между городами (исключение только скоростные ICE и частные компании типа flixtrain)
а что - тройка за пределами москвы уже работает? локальные карты там давно и активно есть
только вот какое дело - москва это не россия. в воркуте и магадане есть тройка? ой, а там то и метро даже нет
Во многих регионах уже давно местные транспортные карты есть.
Будет ли интеграция с картой "Тройка"? :)
Им до тройки лет 30 с их уровнем ИТ)