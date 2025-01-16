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Карина Пардаева
Транспорт

Nordwind разрешила пассажирам перевозить своих питомцев на соседнем кресле

Придётся купить два билета и доплатить за саму услугу.

  • В услугу входит перевозка одного питомца в переноске на соседнем кресле. Это может быть собака, кошка, птица, кролик, еж и хорёк, говорится на сайте компании.
  • Питомец должен находиться в переноске во время полёта, её размеры не должны превышать 55x40x40 см, а общий вес с животным — не более 20 кг.
  • Стоимость услуги зависит от тарифа билета пассажира. При этом багаж и ручная кладь на питомца не предоставляются.
  • Есть дополнительный сбор — 3000 рублей ($45 при перелёте за границу). Если менее чем за четыре часа ($65) — 5000 рублей.
Павел Лисицын / РИА Новости
Павел Лисицын / РИА Новости
  • S7 разрешила провозить крупных кошек и собак на соседнем от хозяина кресле в 2020 году. Вес животного с учётом контейнера не должен превышать 23 кг. Utair добавил такую услугу в 2021-м (максимальный вес — 20 кг). «Аэрофлот» позволил перевозить животных в соседнем кресле в 2023-м.

#новости #nordwind

1717
55
22
70 комментариев
Максим Исаев

Ура, полетим с ежом отдыхать. А то ёж уже переживать начал

13
4
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Mark

Я видел как перевозили дикобраза.

1
1
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Jeronimo

Летим с бобром норвиндом...

2
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Что-то там про имя и машину

Так со своей едой вроде всегда можно было...

1
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Сергей Д.

может с бобром?

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Бинарный Ёж

Ура!

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Вадим Иванов - Яндекс Директ

Хорошая новость. Жалко собак, которые летят в багажном отделении

12
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