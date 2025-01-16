Nordwind разрешила пассажирам перевозить своих питомцев на соседнем кресле

Придётся купить два билета и доплатить за саму услугу.В услугу входит перевозка одного питомца в переноске на соседнем кресле. Это может быть собака, кошка, птица, кролик, еж и хорёк, говорится на сайте компании.Питомец должен находиться в переноске во время полёта, её размеры не должны превышать 55x40x40 см, а общий вес с животным — не более 20 кг.Стоимость услуги зависит от тарифа билета пассажира. При этом багаж и ручная кладь на питомца не предоставляются.Есть дополнительный сбор — 3000 рублей ($45 при перелёте за границу). Если менее чем за четыре часа ($65) — 5000 рублей.Павел Лисицын / РИА НовостиS7 разрешила провозить крупных кошек и собак на соседнем от хозяина кресле в 2020 году. Вес животного с учётом контейнера не должен превышать 23 кг. Utair добавил такую услугу в 2021-м (максимальный вес — 20 кг). «Аэрофлот» позволил перевозить животных в соседнем кресле в 2023-м.#новости #nordwind
Ура, полетим с ежом отдыхать. А то ёж уже переживать начал
Я видел как перевозили дикобраза.
Летим с бобром норвиндом...
Так со своей едой вроде всегда можно было...
может с бобром?
Ура!
Хорошая новость. Жалко собак, которые летят в багажном отделении