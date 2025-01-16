CarNewsChina показало роборуку от Huawei для зарядки электромобилей

Массовое производство планируют запустить в 2025 году, говорит источник издания.Источник: CarNewsChinaМанипулятор помогает зарядить электромобиль — водителю не нужно выходить из машины и подключать кабель вручную, пишет CarNewsChina.Роборука установлена на одной из «суперзарядок» Huawei мощностью 600 кВт. По словам источника издания, компания планирует начать массовое производство во втором квартале 2025 года.Huawei официально не поделилась деталями. По данным издания, роботизированная зарядная станция будет совместима с машинами всех автопроизводителей-членов альянса Huawei Supercharging, в том числе BYD, Xpeng, Li Auto и другими.Электромобиль Maextro S800 (премиальный седан от Huawei и JAC) заряжается на робозаправке. Источник: CarNewsChina#новости #электромобили
Ва-зь-ми-те сда-чу.
Там же зарядка занимает часы у электричек, в чём профит? Это же не бензин залить минутку
На SC3 Tesla 3 или Y от 30 до 80% заряжается минут за 20-25. На старых минут за 40
Вангую потом хотят сделать автономную очередь на зарядку, чтобы не оснащать каждое парковочное место. Машины на автопилоте будут перепарковываться к месту у зарядника.
Конкретно хуавеевские зарядки на 600 квт заряжают средний авто за 8-10 минут, погуглите.
Вы похоже путаете их с обычной зарядкой дома на 220В, которые действительно занимают часы.
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