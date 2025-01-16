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Таня Боброва
Транспорт

CarNewsChina показало роборуку от Huawei для зарядки электромобилей

Массовое производство планируют запустить в 2025 году, говорит источник издания.

Источник: CarNewsChina
Источник: CarNewsChina
  • Манипулятор помогает зарядить электромобиль — водителю не нужно выходить из машины и подключать кабель вручную, пишет CarNewsChina.
  • Роборука установлена на одной из «суперзарядок» Huawei мощностью 600 кВт. По словам источника издания, компания планирует начать массовое производство во втором квартале 2025 года.
  • Huawei официально не поделилась деталями. По данным издания, роботизированная зарядная станция будет совместима с машинами всех автопроизводителей-членов альянса Huawei Supercharging, в том числе BYD, Xpeng, Li Auto и другими.
Электромобиль Maextro S800 (премиальный седан от Huawei и JAC) заряжается на робозаправке. Источник: CarNewsChina

#новости #электромобили

33
11
20 комментариев
Griby Lenina

Ва-зь-ми-те сда-чу.

4
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Александр Фокин

Там же зарядка занимает часы у электричек, в чём профит? Это же не бензин залить минутку

1
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Камиль Харисян

На SC3 Tesla 3 или Y от 30 до 80% заряжается минут за 20-25. На старых минут за 40

3
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Бинарный Ёж

Вангую потом хотят сделать автономную очередь на зарядку, чтобы не оснащать каждое парковочное место. Машины на автопилоте будут перепарковываться к месту у зарядника.

2
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Драка вегетарианца с людоедом

Конкретно хуавеевские зарядки на 600 квт заряжают средний авто за 8-10 минут, погуглите.
Вы похоже путаете их с обычной зарядкой дома на 220В, которые действительно занимают часы.

1
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Optimus

Обнови знания

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Nikita Voronin

Неплохо

1
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