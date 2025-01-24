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Карина Пардаева
Транспорт

Власти Москвы предложили увеличить в 10 раз размер штрафа за неоплату парковки для юрлиц

С 5000 до 50 тысяч рублей.

  • Соответствующие поправки в городской КоАП приняла комиссия Мосгордумы (МГД), сообщается на сайте столичного законодательного органа.
  • Депутаты считают, что действующий штраф «перестал быть ощутимым» и не помогает снизить число нарушений. «Компаниям стало выгоднее заплатить штраф, чем соблюдать установленные правила оплаты парковки», — отметила председатель профильной комиссии Сабина Цветкова.
  • По её словам, юрлица в 10 раз чаще привлекаются к административной ответственности за неуплату парковки, чем граждане. В 2024 году каждый четвёртый корпоративный автомобиль не оплачивал парковку.
  • При этом корпоративные автомобили часто оставляют у школ, МФЦ, поликлиник и больниц. Среди нарушителей в основном такси и логистические компании.
Кирилл Каллиников / РИА Новости
Кирилл Каллиников / РИА Новости
  • Поправки к столичному КоАП фракция «Единая Россия» внесла в Мосгордуму в ноябре 2024 года. Физлиц повышение штрафа не коснётся.

#новости

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9
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45 комментариев
Суцкевер Семен - Fond&Flow

"Среди нарушителей в основном такси и логистические компании"
_
Ну понятно какие юр лица.. Для депутатов ОЧЕВИДНО это не распространяется..

9
2
1
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Вадим Д.

Разумеется. Но 10-кратное повышение - это несерьёзно.
Нескрепно и неприбыльно. В 500 раз хотя бы, вот тут профит.

2
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Румянцев

А что есть 50к для депутата? Позавтракать ?

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oleg.pimenov

Не будут же сами себя ограничивать

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V S

Прекрасно! еще б такое по всей России.

3
1
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Joe cocker

По итогу ты заплатишь и за это

7
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Brno

Хорошо такое говорить не имея машины

1
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