Власти Москвы предложили увеличить в 10 раз размер штрафа за неоплату парковки для юрлиц

С 5000 до 50 тысяч рублей.Соответствующие поправки в городской КоАП приняла комиссия Мосгордумы (МГД), сообщается на сайте столичного законодательного органа.Депутаты считают, что действующий штраф «перестал быть ощутимым» и не помогает снизить число нарушений. «Компаниям стало выгоднее заплатить штраф, чем соблюдать установленные правила оплаты парковки», — отметила председатель профильной комиссии Сабина Цветкова.По её словам, юрлица в 10 раз чаще привлекаются к административной ответственности за неуплату парковки, чем граждане. В 2024 году каждый четвёртый корпоративный автомобиль не оплачивал парковку.При этом корпоративные автомобили часто оставляют у школ, МФЦ, поликлиник и больниц. Среди нарушителей в основном такси и логистические компании.Кирилл Каллиников / РИА НовостиПоправки к столичному КоАП фракция «Единая Россия» внесла в Мосгордуму в ноябре 2024 года. Физлиц повышение штрафа не коснётся.#новости
"Среди нарушителей в основном такси и логистические компании"
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Ну понятно какие юр лица.. Для депутатов ОЧЕВИДНО это не распространяется..
Разумеется. Но 10-кратное повышение - это несерьёзно.
Нескрепно и неприбыльно. В 500 раз хотя бы, вот тут профит.
А что есть 50к для депутата? Позавтракать ?
Не будут же сами себя ограничивать
Прекрасно! еще б такое по всей России.
По итогу ты заплатишь и за это
Хорошо такое говорить не имея машины