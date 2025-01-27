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Таня Боброва
Транспорт

«2ГИС» добавил оплату общественного транспорта в приложении — пока только в Костроме

В будущем сервис планирует подключить функцию и в других городах.

  • В Костроме оплата проезда в городском транспорте доступна в актуальной версии приложения «2ГИС» для iOS и Android, рассказала компания.
  • Для оплаты проезда пользователю нужно на стартовом экране открыть меню «Проезд» и нажать кнопку «Оплатить проезд». Сервис определит по геопозиции подходящие маршруты и покажет действующие тарифы.
  • Затем нужно нажать на свой маршрут, оплата спишется с привязанной банковской карты. Пользователи могут привязать карту по кнопке «Оплатить проезд».
  • Выбрать нужный маршрут можно и самостоятельно. Для этого нужно ввести бортовой номер в поле поиска — он есть внутри транспорта.
  • После оплаты в приложении появится QR-код — это электронный билет, который можно показать контролёру.
Источник: «2ГИС»
Источник: «2ГИС»
  • В «2ГИС» уже есть встроенная оплата заправки без выхода из машины. В 2024-м сервис добавил оплату городских парковок в Санкт-Петербурге.

#новости #2гис

2
7 комментариев
Валентина Mишина

2 гис это шляпная платформа учитывая также тот факт что их выкупил сбер за недорого и в перспективе будет отслеживать не только ваши транзакции но и передвижения

1
1
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Василий Орлов

72% акций у Сбера.
Отслеживают все кому не лень.

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Mike V. Gorbunov

Сбер и так отслеживает через свое приложение. Хуже уже не будет.

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Олег Потехин

Кострома впереди планеты всей

2
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Yan

Так себе идея без стандартизации валидаторов в стране и единой системы.

Лучше конечно место оплаты UI/UX косяки исправить. Уже достало постоянно листать, что бы посмотреть маршруты транспорта

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Serj

Иван Сусанин рекомендует 👍😎

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