Покупатели ввезённых по параллельному импорту машин стали массово сталкиваться с доначислением утильсбора на сотни тысяч рублей — Autonews

Меньше рискует тот, кто полностью контролировал процесс поставки и оформления автомобиля, кому машину везли под заказ, кто лично участвовал в оплате за границей, в оформлении документов и утильсбора. Если человек не поддался на рекомендации таможенного брокера и не почерпнул информацию в интернете, как занизить свои расходы.
Так машины в 2-3 раза дороже выходят. В России есть два варианта либо лада, либо пешком. Хотя в любом случае будете пешком ходить, ибо ремонт)
5 нологов. Не плохо. Можно и 10. Утильсбор на выхлопные газы, утильсьор на водителя, утильсбор на вклбченные фары, утильсбор на зарядку аккумулятора. ультильсбор на заправку.
Пересядем все на жигули и приоры
Параллельная держава.
Импорт параллельный, машины параллельные...
Золотое во всех смыслах времечко.
Еще новость была, что пенсионеры получат золотой дождь. А те, кто еще не пенсионер - получат по e-баллу от ПФ РФ
Жулики.. нет, простите, бизнесмены наши ;]