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Артур Томилко
Транспорт

Покупатели ввезённых по параллельному импорту машин стали массово сталкиваться с доначислением утильсбора на сотни тысяч рублей — Autonews

Проблема затронула «тысячи» владельцев.

Фото «РИА Новости» 
Фото «РИА Новости» 
  • Федеральная таможенная служба (ФТС) начала массово рассылать владельцам машин, ввезённых по параллельному импорту, требование о доплате утильсбора, пишет Autonews. Претензии ведомства связаны с занижением стоимости автомобилей во время таможенного оформления.
  • По словам автокриминалиста Максима Шелкова, проблема затронула тысячи владельцев по всей стране. Многие таможенные брокеры подавали в ФТС поддельные документы с заниженной стоимостью автомобиля, поясняет он. На основе этих сведений рассчитывается размер таможенной пошлины и НДС.
  • С требованием о доплате утильсбора может столкнуться практически любой, кто купил «параллельный» автомобиль, — ФТС вправе проверить документы в течение трёх лет после ввоза машины, говорит Шелков.
  • Сумма начисленной недоимки зависит от того, насколько сильно была занижена стоимость автомобиля при таможенном оформлении. В среднем она составляет около 300-400 тысяч рублей.
  • Если владелец не доплатит нужную сумму, регистрацию автомобиля аннулируют — ездить на нём станет нельзя. Никто, кроме конечного покупателя, в решении проблемы не заинтересован, отмечает Шелков.
  • При этом узнать заранее, какие данные продавец предоставил в ФТС, покупатель не может — служба не предоставляет эту информацию «по первому требованию». Конечные владельцы чаще всего не осведомлены о проблеме и покупают машины по реальной рыночной стоимости.

Меньше рискует тот, кто полностью контролировал процесс поставки и оформления автомобиля, кому машину везли под заказ, кто лично участвовал в оплате за границей, в оформлении документов и утильсбора. Если человек не поддался на рекомендации таможенного брокера и не почерпнул информацию в интернете, как занизить свои расходы.

Максим Шелков, автокриминалист
  • По данным ФТС, которые служба предоставила по запросу Autonews, в 2024 году общая сумма доначисленного утильсбора «в «отношении физических лиц, осуществивших неоднократный ввоз в Россию транспортных средств», составила 535,9 млн рублей. Других комментариев в ведомстве не дали.

#новости #параллельныйимпорт #фтс

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70 комментариев
Суцкевер Семен - Fond&Flow

Так машины в 2-3 раза дороже выходят. В России есть два варианта либо лада, либо пешком. Хотя в любом случае будете пешком ходить, ибо ремонт)

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Jiu and vali

5 нологов. Не плохо. Можно и 10. Утильсбор на выхлопные газы, утильсьор на водителя, утильсбор на вклбченные фары, утильсбор на зарядку аккумулятора. ультильсбор на заправку.

8
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Черемухин

Пересядем все на жигули и приоры

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Вадим Д.

Параллельная держава.

Импорт параллельный, машины параллельные...
Золотое во всех смыслах времечко.

10
5
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Евгений Куртуков

Еще новость была, что пенсионеры получат золотой дождь. А те, кто еще не пенсионер - получат по e-баллу от ПФ РФ

10
1
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Сергей Коновалов

Жулики.. нет, простите, бизнесмены наши ;]

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debil
12
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