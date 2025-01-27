Покупатели ввезённых по параллельному импорту машин стали массово сталкиваться с доначислением утильсбора на сотни тысяч рублей — Autonews

Меньше рискует тот, кто полностью контролировал процесс поставки и оформления автомобиля, кому машину везли под заказ, кто лично участвовал в оплате за границей, в оформлении документов и утильсбора. Если человек не поддался на рекомендации таможенного брокера и не почерпнул информацию в интернете, как занизить свои расходы.