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Евгения Евсеева
Транспорт

«Яндекс Такси» обяжет всех самозанятых водителей подключиться к автоматическому сервису уплаты налога

Его запустили летом 2024 года, подключение было добровольным.

  • С 1 февраля 2025 года для самозанятых водителей, сотрудничающих с «Яндекс Такси», отчисление налога на профессиональную деятельность станет обязательным для условием для сотрудничества с платформой, пишут «Ведомости». Об этом компания уже уведомила партнёров.
  • «Яндекс Такси» запустило сервис автоматической уплаты налога для самозанятых водителей в июне 2024 года. Налог высчитывается и удерживается из каждого заказа, выполненного через «Яндекс Такси», затем «Яндекс» переводит его в ФНС. Подключение сервиса было добровольным.
  • По данным «Яндекса», к концу 2024 года по итогам тестов в налоговую перечислили более 6 млрд рублей, к сервису подключились «больше половины» водителей. Их количество не раскрывается.
«Яндекс Такси» обяжет всех самозанятых водителей подключиться к автоматическому сервису уплаты налога
  • В мае 2023 года «Ведомости» писали, что Минтруд предложил обязать цифровые платформы занятости (например, агрегаторы «Яндекса» и «Сбера») уплачивать налоги вместо самозанятых. ФНС эту идею поддержала.
  • По данным «Ведомостей», этот вопрос планируют урегулировать в новом законопроекте о платформенной занятости, который обсуждают с участием Минтруда, депутатов, бизнеса и профсоюзов. Он должен стать законом-«спутником» к уже принятому закону, в котором закрепили понятие платформенной занятости.

#новости #яндекстакси

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57 комментариев
Super 72

Самозанятые не платят налоги часто. Копят огромные задолженности. Видимо, уплата налогов это не про Россию, нужно чтобы за человека платил работодатель или платформа.

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Антикапустин

Эт самое херовое что можно придумать) нужно чтобы человек сам свои деньги относил государству. Чтобы он понимал сколько государство реально у него забирает. А так всем просто пофиг. Это называется двусторонние отношения))))) государство не выполняет свои обязанности и положило хер на население, население перестало выполнять свои и положило хер на государство) так и живем

41
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Михаил

Цитируя одного сотрудника автопарка: "чурбанье в большинстве своём даже не пытается платить налог, поэтому сделали ради них, а все остальные пострадали за компанию".

1
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Эмиль

Я плачу. За все тут не надо говорить.

1
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Арсений

20% ндс в товаре мало. Нужен налог на воздух ещё

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Борис

Если получаешь онлайн на счет то обычно банк удерживает сразу налог на самозанятого, если наличными то нужно самому делать чек, вносить сумму вручную и потом уже появляется сумма налога к уплате.

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Покушай булочек

- Путин: в России нулевая безработица!
- Чинуши: Хе-хе, классно мы прдумали безработных назвать самозанятыми

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