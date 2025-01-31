«Яндекс Такси» обяжет всех самозанятых водителей подключиться к автоматическому сервису уплаты налога

Его запустили летом 2024 года, подключение было добровольным.С 1 февраля 2025 года для самозанятых водителей, сотрудничающих с «Яндекс Такси», отчисление налога на профессиональную деятельность станет обязательным для условием для сотрудничества с платформой, пишут «Ведомости». Об этом компания уже уведомила партнёров.«Яндекс Такси» запустило сервис автоматической уплаты налога для самозанятых водителей в июне 2024 года. Налог высчитывается и удерживается из каждого заказа, выполненного через «Яндекс Такси», затем «Яндекс» переводит его в ФНС. Подключение сервиса было добровольным. По данным «Яндекса», к концу 2024 года по итогам тестов в налоговую перечислили более 6 млрд рублей, к сервису подключились «больше половины» водителей. Их количество не раскрывается.В мае 2023 года «Ведомости» писали, что Минтруд предложил обязать цифровые платформы занятости (например, агрегаторы «Яндекса» и «Сбера») уплачивать налоги вместо самозанятых. ФНС эту идею поддержала.По данным «Ведомостей», этот вопрос планируют урегулировать в новом законопроекте о платформенной занятости, который обсуждают с участием Минтруда, депутатов, бизнеса и профсоюзов. Он должен стать законом-«спутником» к уже принятому закону, в котором закрепили понятие платформенной занятости.#новости #яндекстакси
Самозанятые не платят налоги часто. Копят огромные задолженности. Видимо, уплата налогов это не про Россию, нужно чтобы за человека платил работодатель или платформа.
Эт самое херовое что можно придумать) нужно чтобы человек сам свои деньги относил государству. Чтобы он понимал сколько государство реально у него забирает. А так всем просто пофиг. Это называется двусторонние отношения))))) государство не выполняет свои обязанности и положило хер на население, население перестало выполнять свои и положило хер на государство) так и живем
Цитируя одного сотрудника автопарка: "чурбанье в большинстве своём даже не пытается платить налог, поэтому сделали ради них, а все остальные пострадали за компанию".
Я плачу. За все тут не надо говорить.
20% ндс в товаре мало. Нужен налог на воздух ещё
Если получаешь онлайн на счет то обычно банк удерживает сразу налог на самозанятого, если наличными то нужно самому делать чек, вносить сумму вручную и потом уже появляется сумма налога к уплате.
- Путин: в России нулевая безработица!
- Чинуши: Хе-хе, классно мы прдумали безработных назвать самозанятыми