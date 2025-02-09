Владельцы Haval Jollion в Санкт-Петербурге столкнулись с ошибками в работе машин из-за аномально высокого атмосферного давления

До этого в Пулково отменили десятки рейсов SSJ 100.На форуме автолюбителей Drive2 7-9 января 2025 года стали появляться жалобы на проблемы в работе полноприводных кроссоверов Haval Jollion.Владельцы столкнулись с одинаковой ошибкой датчика давления турбины. В сервисных центрах, в которые обращались водители, объяснили сбой аномально высоким атмосферным давлением в Санкт-Петербурге. На момент обращения я был уже 20-й, пока доехал, [дилеру поступило] больше 40 звонков. У всех одна и та же ошибка. Пользователь Drive2Фото AutonewsПо данным «Фонтанки», с проблемой столкнулись также некоторые владельцы Changan и JAC.Главный синоптик города Александр Колесов 8 февраля 2025 года рассказал, что максимальное давление в Санкт-Петербурге достигало 791,5 мм ртутного столба при норме в 760 мм ртутного столба. По его словам, ситуация показатель может полностью нормализоваться «только к следующим выходным».До этого в «Пулково» отменили десятки рейсов, которые должны были выполняться на самолётах SSJ 100. Как пояснил «Фонтанке» заслуженный военный лётчик России Владимир Попов, в отечественном самолёте датчики калибруются на давление не выше 789 ми ртутного столба.9 февраля атмосферное давление в Санкт-Петербурге составит 781-786 мм ртутного столба, следует из прогноза Gismeteo. #новости #санктперетрбург #haval
Китаец гипертоник
Из-за аномально выского давления денег в карманах китайцев
Ахаха да точно..
Ладно китайские автомобили. Гордость этого режима суперджеты тоже не летают из-за аномально высокого давления. Стоят на приколе в Пулково. Вот уж великая авиастроительная держава.
А сколько всего во всем мире великих авиастроительных держав?
Просто никто не мог подумать, что давление может подняться до уровня -340 метров под уровнем моря или 1055 ГПа, на ССЖ - можно установить давление аэродрома 1052 ГПа. Соответственно, посадка там, как и взлёт, в случае возврата, небезопасен.
У А и Б, вроде 1070 и 1100 ГПа можно выставить (т.е. до -500 метров) для подземного или подводного взлёта. :)
У а320 такое же ограничение