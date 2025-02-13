Airbus изучит концепцию двухъярусных сидений в самолётах

Идея принадлежит испанскому стартапу Chaise Longue.В Airbus подтвердили, что сотрудничают с Chaise Longue и изучают возможность внедрения концепции. Однако компании отказалась разглашать детали, поскольку разработка находится на начальной стадии, пишет CNN Travel.Суть конструкции Chaise Longue — убрать багажные полки, чтобы организовать двухуровневые сиденья в салоне самолёта. Пассажиры смогут выбирать между верхним и нижним рядом. Нижний предлагает больше места для ног, а верхний — больший наклон спинки кресла.Изначально концепцию создавали для экономкласса, но в 2024 году представили версию для бизнес- и первого класса. В Chaise Longue не раскрыли, каким будет итоговый вариант и для какой категории он предназначен.CNN отмечает, что дизайн неоднократно вызывал обсуждения в интернете: одни шутили о распространении неприятных запахов, другие считали задумку способом увеличить количество пассажиров.Гендиректор и дизайнер Chaise Longue Алехандро Нуньес Висенте подчёркивает, что цель проекта — не заменить традиционные сиденья, а оптимизировать пространство. Он видит салон самолёта так: в среднем ряду располагаются кресла от Chaise Longue, а по бокам — два ряда обычных.В ближайшее время двухуровневые сиденья в самолётах вряд ли появятся, «впереди ещё долгая работа», признал Нуньес Висенте.Прототип кресел Chaise Longue, представленный в 2023 году.В 2003-м году Airbus выдвинула предложение создать «вертикальные сиденья» — или «барные стулья с ремнями безопасности», как их называли в Ryanair.В 2010 году итальянская Aviointeriors реализовала эту идею и представила SkyRider, но Федеральное управление гражданской авиации США не одобрило разработку. В 2018 году компания презентовала модель SkyRider 2.0.SkyRider 2.0 / Aviointeriors В 2017 году колумбийская бюджетная авиакомпаниия VivaColombia также задумалась о «вертикальных сиденьях», чтобы вместить в салон больше пассажиров.#новости #airbus
Чур я сверху.
Разве газы тяжелее воздуха?
https://youtu.be/qgusUBJ82Kk
Ебтвоюмать
Зачем багаж? Там можно рассмотреть размещение пассажиров третьего класса.
Скотовоз какой то уже...