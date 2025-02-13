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Карина Пардаева
Транспорт

Airbus изучит концепцию двухъярусных сидений в самолётах

Идея принадлежит испанскому стартапу Chaise Longue.

  • В Airbus подтвердили, что сотрудничают с Chaise Longue и изучают возможность внедрения концепции. Однако компании отказалась разглашать детали, поскольку разработка находится на начальной стадии, пишет CNN Travel.
  • Суть конструкции Chaise Longue — убрать багажные полки, чтобы организовать двухуровневые сиденья в салоне самолёта. Пассажиры смогут выбирать между верхним и нижним рядом. Нижний предлагает больше места для ног, а верхний — больший наклон спинки кресла.
  • Изначально концепцию создавали для экономкласса, но в 2024 году представили версию для бизнес- и первого класса. В Chaise Longue не раскрыли, каким будет итоговый вариант и для какой категории он предназначен.
  • CNN отмечает, что дизайн неоднократно вызывал обсуждения в интернете: одни шутили о распространении неприятных запахов, другие считали задумку способом увеличить количество пассажиров.
  • Гендиректор и дизайнер Chaise Longue Алехандро Нуньес Висенте подчёркивает, что цель проекта — не заменить традиционные сиденья, а оптимизировать пространство. Он видит салон самолёта так: в среднем ряду располагаются кресла от Chaise Longue, а по бокам — два ряда обычных.
  • В ближайшее время двухуровневые сиденья в самолётах вряд ли появятся, «впереди ещё долгая работа», признал Нуньес Висенте.
Прототип кресел Chaise Longue, представленный в 2023 году.
Прототип кресел Chaise Longue, представленный в 2023 году.
  • В 2003-м году Airbus выдвинула предложение создать «вертикальные сиденья» — или «барные стулья с ремнями безопасности», как их называли в Ryanair.
  • В 2010 году итальянская Aviointeriors реализовала эту идею и представила SkyRider, но Федеральное управление гражданской авиации США не одобрило разработку. В 2018 году компания презентовала модель SkyRider 2.0.
SkyRider 2.0 / Aviointeriors
SkyRider 2.0 / Aviointeriors
  • В 2017 году колумбийская бюджетная авиакомпаниия VivaColombia также задумалась о «вертикальных сиденьях», чтобы вместить в салон больше пассажиров.

#новости #airbus

3
10
24 комментария
Бегите, глупцы!
11
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Слегка Придурковатый

Чур я сверху.

7
1
1
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Griby Lenina

Разве газы тяжелее воздуха?

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Элька 21%

https://youtu.be/qgusUBJ82Kk

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Андрей Вечерний

Ебтвоюмать

7
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VR

Зачем багаж? Там можно рассмотреть размещение пассажиров третьего класса.

6
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Руслан Астафьев

Скотовоз какой то уже...

4
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