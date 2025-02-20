Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Сервисы
Деньги
Личный опыт
AI
Телеграм
Право
Соцсети
Крипто
Карьера
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Евгения Евсеева
Транспорт

Таксисты пожаловались в ФАС на цены на автомобили Lada от «АвтоВАЗа»

И попросили службу проверить автопроизводителя.

  • Ассоциация «Национальный совет такси» (НСТ) заподозрила «АвтоВАЗ» в завышении цен на Lada Granta и Lada Vesta и попросила ФАС проверить законность этих действий, пишут «Ведомости» со ссылкой на документ. Представитель НСТ подтвердил его отправку. В ФАС ответили, что рассматривают обращение.
  • НСТ отмечает, что доля «АвтоВАЗа» в пассажирских перевозках «постоянно растёт» и уже превышает 50% в ежегодном притоке автомобилей для такси. Это «формирует финансовую зависимость перевозчиков от ценовой политики одного производителя».
  • В письме ассоциация приводит данные Аналитического центра при правительстве, согласно которым цены на Lada Granta за 2021-2023 годы выросли почти в 1,6 раза, а на Lada Vesta — в 1,8 раза. Средняя цена авто эконом-класса в России за тот же период выросла лишь на 28%, говорится в документе.
  • По мнению главы НСТ Наталии Лозинской, «бесконтрольное повышение цен» — не обосновано и не подтверждено экономически, поэтому «действия «АвтоВАЗа» ущемляют интересы перевозчиков и наносят долгосрочный ущерб таксомоторной отрасли». Это приводит к убыткам перевозчиков, вынужденной ликвидации малых и средних таксопарков и сокращению рынка перевозок.
  • В «АвтоВАЗе» сообщили изданию, что не видели текста жалобы. По словам компании, она — не доминирующий поставщик машин для такси. Более того, по итогам 2024 года цены на машины Lada были проиндексированы на 4,3%.
Таксисты пожаловались в ФАС на цены на автомобили Lada от «АвтоВАЗа»

#новости #такси #автоваз

18
11
1
1
71 комментарий