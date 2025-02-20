Таксисты пожаловались в ФАС на цены на автомобили Lada от «АвтоВАЗа»

И попросили службу проверить автопроизводителя. Ассоциация «Национальный совет такси» (НСТ) заподозрила «АвтоВАЗ» в завышении цен на Lada Granta и Lada Vesta и попросила ФАС проверить законность этих действий, пишут «Ведомости» со ссылкой на документ. Представитель НСТ подтвердил его отправку. В ФАС ответили, что рассматривают обращение.НСТ отмечает, что доля «АвтоВАЗа» в пассажирских перевозках «постоянно растёт» и уже превышает 50% в ежегодном притоке автомобилей для такси. Это «формирует финансовую зависимость перевозчиков от ценовой политики одного производителя».В письме ассоциация приводит данные Аналитического центра при правительстве, согласно которым цены на Lada Granta за 2021-2023 годы выросли почти в 1,6 раза, а на Lada Vesta — в 1,8 раза. Средняя цена авто эконом-класса в России за тот же период выросла лишь на 28%, говорится в документе.По мнению главы НСТ Наталии Лозинской, «бесконтрольное повышение цен» — не обосновано и не подтверждено экономически, поэтому «действия «АвтоВАЗа» ущемляют интересы перевозчиков и наносят долгосрочный ущерб таксомоторной отрасли». Это приводит к убыткам перевозчиков, вынужденной ликвидации малых и средних таксопарков и сокращению рынка перевозок.В «АвтоВАЗе» сообщили изданию, что не видели текста жалобы. По словам компании, она — не доминирующий поставщик машин для такси. Более того, по итогам 2024 года цены на машины Lada были проиндексированы на 4,3%.#новости #такси #автоваз