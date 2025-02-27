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Евгения Евсеева
Транспорт

В Москве начали подготовку к первому этапу запуска беспилотного поезда метро — он должен начать ходить в 2025 году

Сначала на одной линии.

  • Первый этап планируют начать на Большой кольцевой линии (БКЛ) в 2025 году, об этом в феврале 2025-го сообщали в мэрии Москвы.
  • Сейчас Дептранс начал подготовку к первому этапу запуска, рассказало ведомство. Для организации беспилотного движения на БКЛ развернут «технологическую сеть» 5G — это позволит «обеспечить надёжную и сверхбыструю связь для взаимодействия с инфраструктурой».
  • После тестов беспилотные поезда «постепенно» запустят и на других линиях.
Источник: «Вечерняя Москва»
Источник: «Вечерняя Москва»
  • В июле 2024 года Минэкономразвития рассказало, что в Москве и Санкт-Петербурге пройдёт эксперимент по использованию беспилотных трамваев. Для этого на три года введут экспериментально-правовой режим. При этом в Москве трамвай тестируют с конца мая 2024-го — с пассажирами и без них.

#новости #москва #беспилотники

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