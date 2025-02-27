В Москве начали подготовку к первому этапу запуска беспилотного поезда метро — он должен начать ходить в 2025 году

Сначала на одной линии. Первый этап планируют начать на Большой кольцевой линии (БКЛ) в 2025 году, об этом в феврале 2025-го сообщали в мэрии Москвы.Сейчас Дептранс начал подготовку к первому этапу запуска, рассказало ведомство. Для организации беспилотного движения на БКЛ развернут «технологическую сеть» 5G — это позволит «обеспечить надёжную и сверхбыструю связь для взаимодействия с инфраструктурой».После тестов беспилотные поезда «постепенно» запустят и на других линиях.Источник: «Вечерняя Москва»В июле 2024 года Минэкономразвития рассказало, что в Москве и Санкт-Петербурге пройдёт эксперимент по использованию беспилотных трамваев. Для этого на три года введут экспериментально-правовой режим. При этом в Москве трамвай тестируют с конца мая 2024-го — с пассажирами и без них.#новости #москва #беспилотники