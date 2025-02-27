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Таня Боброва
Транспорт

«Яндекс Драйв» снизил требования для водителей — каршеринг доступен пользователям от 18 лет и без стажа

За исключением некоторых автомобилей.

  • Каршеринг снизил требо­вания к води­телям: согласно обновлённым правилам, водитель должен быть старше 18 лет и иметь права категории B. На изменения обратил внимание «Трушеринг».
  • Условия распространяются на все города присутствия сервиса: Москву, Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Екатеринбург и Саратов.
  • Для водителей в возрасте до 21 года и со стажем меньше двух лет будет действовать повышающий коэффициент в поездке — в среднем, стоимость аренды составит 14 рублей в минуту. Снизить цену можно, если ездить аккуратно, пишет «Трушеринг».
  • Для автомобилей Mercedes, Audi, «Москвич 3e», Tank и Aito Seres требования другие, следует из правил: возраст от 26 лет, стаж от шести лет, активный аккаунт, общий пробег в «Драйве» от 30 км, рейтинг профиля вождения от 42.
  • «Делимобиль» отменил ограничения по стажу и возрасту в регионах в 2020 году. «Ситидрайв» разрешил арендовать автомобили с 18 лет в 2024 году, стаж вождения не нужен, говорится на сайте сервиса.

#новости #яндексдрайв

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