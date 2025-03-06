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Евгения Евсеева
Транспорт

«АвтоВАЗ» запустил бренд коммерческих автомобилей SKM

И показал две машины из линейки.

Обновлено в 15:55 мск. Предположительно, SKM — это переименованные китайские Shineray SRM.

Источник здесь и далее: «АвтоВАЗ»
Источник здесь и далее: «АвтоВАЗ»
  • Под маркой SKM будут выходить пассажирские и цельнометаллические фургоны, а также шасси с открытой грузовой платформой, сообщила компания.
  • Пока «АвтоВАЗ» показал две машины из линейки — микроавтобус и фургон со сдвижной боковой дверью. По словам компании, машины займут место между Lada Largus и более крупными коммерческими автомобилями.
«АвтоВАЗ» запустил бренд коммерческих автомобилей SKM
«АвтоВАЗ» запустил бренд коммерческих автомобилей SKM
  • О старте производства, ценах на автомобили и их ключевых характеристиках «АвтоВАЗ» расскажет «позднее». «Авто.ру Журнал» пишет, что цены на Largus начинаются от 1,67 млн рублей, на фургоны на базе Lada Granta — от 1,5 млн рублей.

#новости #автоваз

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