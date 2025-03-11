«Яндекс Такси» добавил в приложение для водителей возможность записи видео для предотвращения конфликтов

В случае спорных ситуаций водители смогут отправить видео сразу в поддержку.Функция доступна в приложении «Яндекс Про», запись ведётся с фронтальной камеры смартфона, рассказала компания. Водители смогут записать и отправить в службу поддержки видео с происходящим в салоне во время «спорной» ситуации.Доступ к записанным видео будет только у службы поддержки, на смартфон водителя ролики не сохраняются. Если водитель нажмёт на кнопку записи, приложение «голосом» уведомит пассажира о начале съёмки.По данным компании, во время теста на «небольшой» группе водителей треть конфликтов удалось предотвратить сразу после объявления о начале записи, 5% видео фиксировали «серьёзные инциденты».Источник: блог «Яндекс Про»В конце 2024 года в Госдуму внесли законопроект, который предлагает обязать перевозчиков оборудовать автомобили легковых такси системами видеонаблюдения и размещать информацию о проведении съёмки в салоне. По мнению авторов, это повысит безопасность поездок.#новости