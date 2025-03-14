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Карина Пардаева
Транспорт

«Автотор» собрал партию BMW из старых деталей — автопроизводитель заявил, что не несёт за них ответственность

Группа сообщила, что использование этих автомобилей «может создать потенциальные риски для жизни».

  • Речь идёт о кроссоверах моделей Х5, Х6 и Х7. Их собрали из деталей, которые хранились на складах «Автотора» с 2022 года, когда BMW покинула российский рынок, пишет «РИА Новости» со ссылкой на письмо немецкого производителя.
  • В компании заявили, что автомобили, собранные на предприятии, которое не входит в единую производственную сеть, «не могут соответствовать строгим стандартам качества и безопасности» группы. «Эксплуатация таких автомобилей может создать потенциальные риски для жизни и здоровья их водителей, пассажиров и других участников дорожного движения», — отмечается в письме.
  • Там также подчеркнули, что такие автомобили нельзя считать равнозначными машинам, выпущенным для российского рынка, если речь идёт о ремонте и обслуживании.
Источник фото: Unsplash
Источник фото: Unsplash
  • О том, что «Автотор» собрал партию BMW из оставшихся деталей, сообщил автор YouTube-канала AvtoREVIZORRO Кирилл Чернов, пишет РБК. В самой компании тогда не захотели отвечать на вопросы, в которых «содержатся потенциальные риски некорректной интерпретации».

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