Китайская BYD представила систему для зарядки электромобилей «почти такой же быстрой, как на АЗС»

И анонсировала создание сети «суперзарядок» в Китае.BYD представила платформу для зарядки электромобилей Super e-platform мощностью до 1000 кВт, пишут Reuters и Bloomberg.По словам компании, система позволит заряжать электрокары почти так же быстро, как заправлять автомобили с бензиновым двигателем. Например, пятиминутная зарядка даст запас хода в более 400 км.BYD также анонсировала создание сети «суперзарядок» в Китае из 4000 единиц, но сроки и сумму инвестиций не уточнила. Поддержка сверхбыстрой зарядки сначала будет доступна для нового электроседана BYD Han L и внедорожника Tang L.Возможность зарядить машину за то же время, что требуется автомобилю с двигателем внутреннего сгорания, может убедить водителей перейти на электромобили, отмечает Bloomberg. Кроме того, «суперзарядки» дадут преимущество BYD, например, над Tesla. Последняя уже проигрывает по продажам электромобилей в Китае, писало Bloomberg.#новости #byd