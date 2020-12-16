Транспорт
Таня Боброва

S7 разрешила провозить крупных собак и кошек на соседнем от хозяина кресле Материал редакции

Придётся купить два билета.

Пассажиры S7 Airlines смогут перевозить питомцев в салоне самолёта на соседнем от своего месте, сообщила авиакомпания.

Кошку, собаку или птицу можно перевозить только в экономклассе, на месте у окна рядом с сопровождающим. В течение всего полёта животное должно находиться внутри жёсткого контейнера размером не более 55×40×40 см. Контейнер будут закреплять на кресле специальными ремнями безопасности.

Одновременно в салоне может находиться не более двух питомцев. Вес животного с учётом контейнера не должен превышать 23 кг. Пассажир должен будет купить два билета: тарифы для перевозки животных на кресле не отличаются от обычных. Перевозку можно оформить в контактном центре или представительстве S7.

Как и раньше, пассажиры смогут провозить животных в салоне под впереди стоящим креслом. Вес питомца не должен превышать 10 кг, животное должно находиться в контейнере высотой не более 20 см или в мягкой сумке-переноске не больше 55×40×25 см.

Utair разрешает перевозить животных в салоне, если их вес вместе с переноской не превышает 10 кг: переноску также нужно размещать под креслом. Пассажиры «Аэрофлота» могут перевозить животных в салоне под впереди стоящим креслом или на полу возле своего кресла. При этом вес питомца вместе с контейнером не должен превышать 8 кг. Осенью 2019 года компания исключила пассажира из программы лояльности, когда тот обманом провёз в салоне слишком упитанного кота.

#новость #авиаперелёты #s7

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26 комментариев
7
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26 комментариев Накачай стартап
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Андрей Фролов

6

55×40×40 см. Должен влезть

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semen matrasov

Андрей
0

Шувалов своих на джете возит, влезают)

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Холден Колфилд

4

Я один думаю что это очень плохо? Потому что животным может быть страшно и они могут плакать и ходить в туалет, а другим терпеть? Я как бы тоже владелец животного, но все таки...

Ответить

Aleksandr Dubrovin

Холден
2

Это лучше, чем оставлять животное в багажном отделении. Иногда в случаях переезда с животным это единственный нормальный вариант, если нет альтернативы в другом виде транспорта

Ответить

Sergei Timofeyev

Холден
0

Дадут плед. Запеленают как ребёнка )

Ответить

El'murza Alchakov

2

Решил заказать на форуме информацию о том кто сидит рядом с твоей женой и потратил на это 15к а там оказался кошак

Ответить

Николай Синицын

El'murza
0

Главное чтобы цепных псов не было

Ответить

semen matrasov

El'murza
0

А, в когтях новичок ...... И мертвые с косами стоят...

Ответить

Kulish Dmitry

1

Ну наконец-то!!👍👍👍
Я уж думал свою авиакомпанию открывать придется!😃

Ответить

Andrew Alexeyev

1

Лучшая новость этого года 👍🏻

Ответить

Мария Завьялова

1

Жаль, что хаски так и не получится так возить...

Ответить

Arthur Niazyan

0

Осталось завести крупную кошку.

Ответить

Саратовский танк88

Arthur
1

Мейн-кун/рысь максимум

Ответить

Arthur Niazyan

Саратовский
0

Рысь интересно было бы завести. Собак отгонять от садового участка за одно. 

Ответить

Sergei Timofeyev

Arthur
0

Забор поставьте.

Ответить

Arthur Niazyan

Sergei
0

Забор то есть. И розы колючие рассадили вдоль, и шиповник :) 

Ответить

Sergei Timofeyev

Arthur
0

Ров с крокодилами

Ответить

Sergei Timofeyev

Arthur
0

Вездесущую. У меня кот боится ездить рядом со мной. Прячется под сиденье. Если в переноске, то орёт как умалишённый.

Ответить

Холден Колфилд

Sergei
0

Или срет туда
И ссыт
Оооо как мой кот не любит переноску

Ответить

Sergei Timofeyev

Холден
0

К счастью, что отличается опрятностью. Оставляли мне кошку. Возил к ветеринару... ветеринар посмотрел на слюду изо рта...
- У неё всегда так?
- Нет, только когда я её вёз
- А, стресс...

Ответить

Холден Колфилд

Sergei
0

Да, это из-за стресса
Я не могу тоже ничего с этим поделать((
Ну как не успокаиваю и игрушки кидаю ему в переноску все равно не то.

Ответить

Sergei Timofeyev

Холден
0

На руках хорошо едет. Спит )

Ответить

Холден Колфилд

Sergei
0

Да, я не спорю
Но если вдруг застрессует от мимопроезжающего грузовика, то у меня штаны будут испачканы

Ответить

Arthur Niazyan

Холден
0

Ого. Нам оказывается повезло. Просто всю дорогу кот воет как волк. Потом засыпает просто. 

Ответить

Холден Колфилд

0

Ахахахха

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shestov.me

0

Хорошая новость!
Надеюсь и остальные авиакомпании подтянутся. 

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