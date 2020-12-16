S7 разрешила провозить крупных собак и кошек на соседнем от хозяина кресле Материал редакции
Придётся купить два билета.
Пассажиры S7 Airlines смогут перевозить питомцев в салоне самолёта на соседнем от своего месте, сообщила авиакомпания.
Кошку, собаку или птицу можно перевозить только в экономклассе, на месте у окна рядом с сопровождающим. В течение всего полёта животное должно находиться внутри жёсткого контейнера размером не более 55×40×40 см. Контейнер будут закреплять на кресле специальными ремнями безопасности.
Одновременно в салоне может находиться не более двух питомцев. Вес животного с учётом контейнера не должен превышать 23 кг. Пассажир должен будет купить два билета: тарифы для перевозки животных на кресле не отличаются от обычных. Перевозку можно оформить в контактном центре или представительстве S7.
Как и раньше, пассажиры смогут провозить животных в салоне под впереди стоящим креслом. Вес питомца не должен превышать 10 кг, животное должно находиться в контейнере высотой не более 20 см или в мягкой сумке-переноске не больше 55×40×25 см.
Utair разрешает перевозить животных в салоне, если их вес вместе с переноской не превышает 10 кг: переноску также нужно размещать под креслом. Пассажиры «Аэрофлота» могут перевозить животных в салоне под впереди стоящим креслом или на полу возле своего кресла. При этом вес питомца вместе с контейнером не должен превышать 8 кг. Осенью 2019 года компания исключила пассажира из программы лояльности, когда тот обманом провёз в салоне слишком упитанного кота.
55×40×40 см. Должен влезть
Я один думаю что это очень плохо? Потому что животным может быть страшно и они могут плакать и ходить в туалет, а другим терпеть? Я как бы тоже владелец животного, но все таки...
Это лучше, чем оставлять животное в багажном отделении. Иногда в случаях переезда с животным это единственный нормальный вариант, если нет альтернативы в другом виде транспорта
Решил заказать на форуме информацию о том кто сидит рядом с твоей женой и потратил на это 15к а там оказался кошак
Осталось завести крупную кошку.
Саратовский танк88
Мейн-кун/рысь максимум
Рысь интересно было бы завести. Собак отгонять от садового участка за одно.
Забор поставьте.
Забор то есть. И розы колючие рассадили вдоль, и шиповник :)
Вездесущую. У меня кот боится ездить рядом со мной. Прячется под сиденье. Если в переноске, то орёт как умалишённый.
Или срет туда
И ссыт
Оооо как мой кот не любит переноску
К счастью, что отличается опрятностью. Оставляли мне кошку. Возил к ветеринару... ветеринар посмотрел на слюду изо рта...
- У неё всегда так?
- Нет, только когда я её вёз
- А, стресс...
Да, это из-за стресса
Я не могу тоже ничего с этим поделать((
Ну как не успокаиваю и игрушки кидаю ему в переноску все равно не то.
На руках хорошо едет. Спит )
Да, я не спорю
Но если вдруг застрессует от мимопроезжающего грузовика, то у меня штаны будут испачканы
Ого. Нам оказывается повезло. Просто всю дорогу кот воет как волк. Потом засыпает просто.
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