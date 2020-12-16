Придётся купить два билета.

Пассажиры S7 Airlines смогут перевозить питомцев в салоне самолёта на соседнем от своего месте, сообщила авиакомпания.

Кошку, собаку или птицу можно перевозить только в экономклассе, на месте у окна рядом с сопровождающим. В течение всего полёта животное должно находиться внутри жёсткого контейнера размером не более 55×40×40 см. Контейнер будут закреплять на кресле специальными ремнями безопасности.

Одновременно в салоне может находиться не более двух питомцев. Вес животного с учётом контейнера не должен превышать 23 кг. Пассажир должен будет купить два билета: тарифы для перевозки животных на кресле не отличаются от обычных. Перевозку можно оформить в контактном центре или представительстве S7.

Как и раньше, пассажиры смогут провозить животных в салоне под впереди стоящим креслом. Вес питомца не должен превышать 10 кг, животное должно находиться в контейнере высотой не более 20 см или в мягкой сумке-переноске не больше 55×40×25 см.

Utair разрешает перевозить животных в салоне, если их вес вместе с переноской не превышает 10 кг: переноску также нужно размещать под креслом. Пассажиры «Аэрофлота» могут перевозить животных в салоне под впереди стоящим креслом или на полу возле своего кресла. При этом вес питомца вместе с контейнером не должен превышать 8 кг. Осенью 2019 года компания исключила пассажира из программы лояльности, когда тот обманом провёз в салоне слишком упитанного кота.